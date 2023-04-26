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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۲۳

منابع صهیونیستی:

یک پهپاد اسرائیلی در خاک سوریه سقوط کرد

یک پهپاد اسرائیلی در خاک سوریه سقوط کرد

منابع عبری زبان از سقوط یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم‌صهیونیستی در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم‌صهیونیستی گزارش داد که اخباری در خصوص سقوط یک پهپاد متعلق به ارتش این رژیم در سوریه منتشر شده است.

هنوز مقامات رژیم‌صهیونیستی و یا رسانه‌های سوریه به این خبر واکنش نشان نداده و جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است.

چند هفته قبل نیز رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، گزارش داده بود که ارتش رژیم‌صهیونیستی اعلام کرد که یک فروند پهپاد متعلق به این رژیم، سرنگون شده است.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، پهپاد مذکور در خاک سوریه سرنگون شده بود.

پهپادهای جاسوسی رژیم‌صهیونیستی در حالی در حریم هوایی سوریه جولان می‌دهند جنگنده‌های ارتش این رژیم بارها مناطق مختلف سوریه را هدف حملات تجاوزکارانه خود قرار داده‌اند.

دولت سوریه نیز بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت این حملات را محکوم و خواستار توقف آن شده است.

این در حالیست که پدافند ارتش سوریه همواره با هوشیاری، اکثر حملات هوایی رژیم‌صهیونیستی را خنثی کرده است.

کد مطلب 5763633

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