مصرف آب در کشاورزی چهارمحال و بختیاری کمتر از منابع تخصیصی است

حسین برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص نسبت منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی استان اختصاص دارد، از این میزان ۴۳۸ میلیون مترمکعب آن حق‌آبه و مابقی تخصیص است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع سالانه به طور متوسط ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب در این بخش مصرف می‌شود، افزود: سال گذشته ۶۲۴ میلیون مترمکعب آب در چهارمحال و بختیاری مصرف شد،

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حالی که یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون مترمکعب آب به بخش کشاورزی استان اختصاص دارد اما سال گذشته ۶۲۴ میلیون مترمکعب آب در این بخش مصرف شد.

برزگر با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است، عنوان کرد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آب شیرین استحصالی در کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزی به مبحث امنیت غذایی پیوند خورده است اما با تمهیدات دولت سیزدهم تلاش شد تا ضمن تأمین امنیت غذایی در کشور، آب مصرفی در این بخش مدیریت و بهره‌وری در این حوزه به ویژه در سال " مهار تورم و رشد تولید" ارتقا یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری طرح‌های تأمین و انتقال آب را از جمله دو برنامه مدون دولت برای این بخش کشاورزی استان برشمرد و اضافه کرد: در همین راستا ۲۶ طرح در حوضه کارون به مساحت ۱۳ هزار هکتار و اشتغال‌زایی ۱۰ هزار نفر با تخصیص آب ۹۳ میلیون مترمکعب تعریف شده و در دست اجر است.

برزگر بیان کرد: طی سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان منابع اعتباری برای این ۲۶ طرح در حوضه کارون اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال جدید جهش خوبی در این رابطه انجام می‌گیرد.

وی تاکید کرد: ۱۲ طرح دیگر نیز به مساحت چهار هزار هکتار، اشتغال‌زایی برای چهار هزار نفر و تخصیص آب به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب مجوز گرفته است که عملیات اجرایی آن پس از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آغاز می‌شود.