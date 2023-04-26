«منطقِ شیزوفرنی»؛ توصیف لاوروف از یک نظریه مضحک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه با اشاره به اظهارنظرات غرب درباره اینکه برگزاری مذاکرات بین مسکو و کییف تنها پس از ضدحملات اوکراین علیه روسیه امکانپذیر خواهد بود، گفت که این حرفها روانپریشانه است.
لاوروف پس از سفر به نیویورک و ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل، گفت: این روزها یک نظریه مضحک مطرح شده است؛ بگذارید ما(کشورهای غربی) از موفقیت ضدحملات اوکراین مطمئن شویم و سپس از (ولودیمیر زلنسکی) رئیس جمهور این کشور خواهیم خواست که مذاکرات را شروع کند!
وی افزود: این منطق افراد مبتلا به شیزوفرنی (روانپریشی) است. دوست نداریم هیچ خطری از جانب اوکراین، امنیت ما را تهدید کند و این تهدیدها سالهاست که آنجا تلنبار شد به ویژه پس از کودتای دولتی در فوریه ۲۰۱۴.
موضوع ضد حمله احتمالی اوکراین چندین ماه است که به سوژه رسانهها بدل شده و تاریخهای مختلفی برای آن مطرح میشود. وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که طرح این موضوع و صحبت کردن درباره آن در کشورهای غربی، نشان میدهد که آنها مستقیما در جنگ دخالت دارند.
نشریه نیویورکتایمز دیروز(سهشنبه) به نقل از پنتاگون و اسناد طبقهبندیشده واشنگتن که به فضای مجازی درز پیدا کرد، نوشت که اوکراین قصد دارد تا ماه آینده در جبهه جنوبی، ضدحملاتی انجام دهد. به نوشته این نشریه، ۱۲ تیپ که هر کدام از ۴ هزار سرباز تشکیل شده، تا اواخر آوریل آموزش داده خواهند شد.
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