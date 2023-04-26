اختصاص ۶۰۰ تن قیر به آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی صبح امروز چهارشنبه در در آئین افتتاح مخازن توسعه انبار مجتمع آبادان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، سالانه ۶۰۰ تن قیر به شهر آبادان اختصاص داده می‌شود.

وی گفت: به طور حتم اختصاص ۶۰۰ تن قیر به شهر آبادان نقش مهمی در زیرساخت‌ها خواهد داشت.

به گزارش مهر، احداث مخازن ذخیره‌سازی قیر در کارخانه آبادان پس از یک وقفه چند ساله از خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد؛ این طرح افزون بر ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه در بر داشت و در طول ساخت برای ۷۰ نفر اشتغالزایی کرد.

مخازن ذخیره سازی قیر آبادان امکان ذخیره سازی ۲۰ هزار تنی قیر در چهار مخزن پنج هزار تنی را فراهم می‌کند؛ البته با اضافه شدن این مخازن ظرفیت ذخیره سازی کارخانه قیر آبادان افزون بر ۳۵ هزار تن خواهد شد.

اشتغال آفرینی، تحقق شعار سال و رشد تولید، امکان بارگیری کشتی‌های بالای ۳۰ هزار تنی و تأمین قیر بازار داخلی از اهداف احداث این مخازن ذخیره سازی است.