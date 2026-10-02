لزوم پایش زنجیره تأمین آرد و نظارت مستمر بر کیفیت نان در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان شهرستان ازنا به ریاست صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و دبیر شورای آرد و نان در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، مدیر جهاد کشاورزی ازنا، مسئول توسعه بازرگانی مدیریت جهاد کشاورزی، رؤسای ادارات اصناف و صمت و نمایندگان اداره غله و بسیج اصناف حضور داشتند.

در این جلسه با استناد به تأکیدات منصور رضایی، فرماندار شهرستان ازنا، بر ضرورت ارتقای کیفیت نان و نظارت دقیق بر تمامی مراحل زنجیره تأمین آرد و نان، از انبارها تا عرضه نهایی، تأکید شد.

کیفیت نان؛ اولویت شورای آرد و نان

صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، با اشاره به جایگاه نان در سبد مصرفی خانوارها اظهار کرد: نان اصلی‌ترین کالای سبد مصرفی خانوارها محسوب می‌شود و حفظ کیفیت و تضمین دسترسی آسان و بی‌وقفه مردم به نان، از اولویت‌های شورای آرد و نان است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های متولی باید با بهره‌گیری از نظارت‌های میدانی هدفمند و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، بر رعایت دقیق استانداردها در واحدهای خبازی و جلوگیری از هرگونه تخلف در چرخه توزیع آرد نظارت کنند.

تشدید نظارت بر واحدهای خبازی و توزیع آرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا با اشاره به نقش بازرسان و گشت‌های مشترک در کنترل تخلفات ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این نشست‌ها، شناسایی دقیق گلوگاه‌های توزیع و رفع دغدغه‌های مردم در حوزه تأمین نان باکیفیت است.

رحمتی تصریح کرد: در این مسیر، کم‌کاری یا رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و توزیعی از سوی واحدهای متخلف پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت فرآیند نظارت را دنبال کنند.

بررسی راهکارهای بهبود توزیع آرد یارانه‌ای

در پایان این جلسه، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت توزیع آرد یارانه‌ای و نحوه پایش دقیق و مستمر واحدهای خبازی در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد تصمیمات اتخاذشده برای اجرای سریع از سوی دستگاه‌های مربوطه، از طریق صورت‌جلسه رسمی ابلاغ و روند اجرای آنها پیگیری شود.