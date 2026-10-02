حضور فعال دانشگاه شهیدبهشتی در اجلاس جهانی روندهای نوین در علم و آموزش

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، ‌دانشگاه شهید بهشتی با معرفی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و برگزاری کارگاه تخصصی درباره مباحث نوین حقوقی در عصر هوش مصنوعی، حضوری فعال و اثرگذار در اجلاس بین‌المللی «روندهای نوین در علم و آموزش کشورهای عضو CIS» داشت.

فوروم بین‌المللی «روندهای نوین در علم و آموزش کشورهای عضو CIS» با حضور نمایندگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی از هفت کشور آسیای میانه، غرب آسیا و خاور دور، از ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه سال جاری در شهر اوفای روسیه برگزار شد.

در این رویداد بین‌المللی، بیش از ۸۰ سخنران در موضوعات مرتبط با تحول دیجیتال، فناوری‌های نوین و رویکردهای جدید در آموزش دانشگاهی به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود پرداختند. نمایندگان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین متخصصان و فناوران حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی فعال در عرصه آموزش و پژوهش، از جمله شرکت‌کنندگان این اجلاس بودند.

در مراسم افتتاحیه، قائم‌مقام رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور بین‌الملل به عنوان نخستین سخنران بخش علمی، به معرفی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام پرداخت. میزبانی این شبکه در حال حاضر بر عهده دانشگاه شهید بهشتی است و معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های آن، زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان اعضای شبکه و دانشگاه‌های کشورهای شرکت‌کننده فراهم کرد.

در ادامه این رویداد، دانشگاه شهید بهشتی با برگزاری یک کارگاه علمی ترکیبی (حضوری و برخط) با موضوع «مباحث نوین حقوقی در عصر هوش مصنوعی» نیز در برنامه‌های علمی اجلاس مشارکت کرد. این کارگاه با حضور استادان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مشارکت استادان و دانشجویان رشته حقوق از طرف روسی برگزار شد و به بررسی ابعاد و چالش‌های نوین حقوقی ناشی از توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی اختصاص داشت.

برگزاری این کارگاه و حضور فعال دانشگاه شهید بهشتی در بخش‌های علمی اجلاس، فرصتی برای تبادل دانش و تجربه میان استادان و دانشجویان دو کشور و گفت‌وگو درباره تحولات آموزش عالی و مسائل نوظهور در حوزه حقوق و فناوری فراهم آورد.

حضور دانشگاه شهید بهشتی در این اجلاس بین‌المللی، در راستای توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی با مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشورهای منطقه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های آموزش نوین، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای انجام شد.