به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح جمعه در بازدید از مسجد و قلعه تاریخی بردستان شهرستان دیر اظهار کرد: حضور و حمایت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از استان بوشهر قابل تقدیر است و امیدواریم این حمایت‌ها در مرمت آثار تاریخی استان به نتایج مورد نظر منجر شود.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران از موضوعات مورد تأکید استان است و برنامه‌ریزی مناسبی برای تحقق این مهم انجام شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان دیر بیان کرد: حفاظت، مرمت و معرفی آثار تاریخی می‌تواند در رونق گردشگری و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.

مسجد تاریخی بردستان از بناهای ارزشمند تاریخی استان بوشهر است که در مجاورت شهر بردستان از توابع شهرستان دیر قرار دارد.

این بنا مربوط به سده‌های نخستین اسلامی است و در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۰۶۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قلعه تاریخی بردستان نیز از دیگر آثار شاخص این منطقه محسوب می‌شود که در ساخت آن از عناصر و شیوه‌های معماری سنتی منطقه استفاده شده است.

از جمله ویژگی‌های معماری این بنا می‌توان به الگوهای تاق‌سازی، گوشواره‌ها و برج‌سازی اشاره کرد که بیانگر بخشی از معماری سنتی و تاریخی منطقه بردستان است.

قلعه تاریخی بردستان در ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شماره ۴۰۴۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.