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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

اوغلو: روسیه به توافق غلات پایبند است

اوغلو: روسیه به توافق غلات پایبند است

وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که این کشور مذاکره با طرف‌های توافق غلات را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد که دولت آنکارا، اظهارات مسکو در خصوص نحوه اجرای توافق غلات را بی اساس نمی‌داند.

وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه حریت تاکید کرد که ترکیه برای تمدید قرارداد غلات در حال انجام مذاکره است. این موضوع باید با تمدید توافق‌ها حل و فصل شود. روس ها توافق را به مدت ۶۰ روز تمدید کرده‌اند. روس‌ها خواهان تامین انتظارات خود هستند. نمی توان گفت طرف روسی در اشتباه است.

چاووش اوغلو با تاکید بر اینکه ترکیه همچنان در حال مذاکره با طرف‌های قرارداد غلات است، افزود که م میانجی‌گری بانک‌های ترکیه در پرداخت غلات و کودهای کشاورزی روسیه در دستور کاراین کشور قرار دارد.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند؛ توافقی که مدت آن تا امروز شنبه بود.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند.

یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

کد مطلب 5765655

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