به گزارش خبرنگار حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد صبح دوشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی شهرستان مانه ، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای توسعه شهرستان گفت: برخورداری‌های ایجادشده در مانه برای مردم محسوس است، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه‌های مختلف، همچنان مسیر طولانی پیش رو داریم و انتظار می‌رود روند خدمت‌رسانی و توسعه شهرستان ادامه پیدا کند.

وی در ادامه گفت : از طرف مردم شهرستان از مسئولان بابت خدمات و اقدامات انجام‌شده صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدواریم این مسیر با جدیت بیشتری ادامه داشته باشد.

امام جمعه مانه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان افزود: در سفر قبلی مسئولان، یکی از مطالبات مردم نبود داروخانه شبانه‌روزی و پزشک به صورت شبانه‌روزی بود که با همت مسئولان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی، اکنون دو داروخانه شبانه‌روزی در مانه فعال شده و پزشکان نیز به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند که از این بابت قدردانی می‌کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد در ادامه خواستار توجه ویژه به وضعیت مرکز درمانی روستای کشک‌آباد شد و گفت: مردم این منطقه همچنان با مشکل جدی در زمینه فضای درمانی مواجه هستند و انتظار داریم این موضوع در اولویت دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گیرد.

وی بیان کرد: حدود ۱۰ سال است که بخشی از مسجد امام حسین(ع) برای ارائه خدمات درمانی در اختیار قرار گرفته، اما این فضا از نظر شرایط بهداشتی، ایمنی و امنیتی مناسب نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

امام جمعه مانه با اشاره به وجود یک ساختمان برای احداث مرکز درمانی در این منطقه افزود: با توجه به مسائل ایمنی، این ساختمان نیازمند تکمیل و آماده‌سازی است و برآورد هزینه اجرای آن نیز طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. انتظار داریم دانشگاه علوم پزشکی با نگاه ویژه، تکمیل این مرکز درمانی را در اولویت قرار دهد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد تأکید کرد: مردم منطقه واقعاً به این مرکز درمانی نیاز دارند و ادامه فعالیت در فضای فعلی علاوه بر مشکلات بهداشتی، از نظر ایمنی نیز مناسب نیست.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از مسئولان و استاندار خراسان شمالی برای توجه به مطالبات مردم مانه، گفت: برخی از مطالبات مطرح‌شده در گذشته با پیگیری مسئولان محقق شده است و امیدواریم سایر خواسته‌های مردم نیز با همین رویکرد دنبال و عملیاتی شود.