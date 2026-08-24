به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت در نشست خبری خود اظهار کرد: وحدت و هفته وحدت که یکی از امتیازات و شعارهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی است و در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی این هفته از روز دوازدهم ربیع الاول تا هفدهم ربیع الاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شد.



وی افزود : وحدت اساس امت اسلامی است و یکی از آموزه ها و دستورات دینی و فرمان خداوند متعال و تاکید قرآن کریم است . به خصوص در آیه شریفه امتکم امت واحده و انا ربکم فعبدون خداوند متعال وحدت امت اسلامی را خواستار شده است و خواسته عبادت و نیایش در برابر خدا و اطاعت خدا در کنار امر وحدت تحقق پیدا کند.

حجت الاسلام اختری ضمن تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهید رجایی و باهنر ، از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده مقام معظم رهبری و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برای برگزاری برنامه‌های هفته وحدت تقدیر کرد.



وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) پس از ورود به مدینه، در نخستین اقدامات خود زمینه ایجاد الفت و برادری میان گروه‌های مختلف جامعه را فراهم کرد و اختلاف میان اوس و خزرج را به وحدت و برادری تبدیل کرد. این اقدام نشان می‌دهد که وحدت و انسجام اجتماعی از پایه‌های تشکیل جامعه اسلامی بوده است.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت با اشاره به شرایط منطقه و تحولات ماه‌های اخیر تصریح کرد: امسال هفته وحدت در شرایطی برگزار می‌شود که امت اسلامی با مسائل تلخ و دشواری مواجه است و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، لبنان و دیگر ملت‌های منطقه همچنان ادامه دارد.



اختری افزود: دشمنان اسلام به دنبال ایجاد تفرقه و فتنه‌انگیزی میان مسلمانان هستند و در این مسیر از جریان‌های تکفیری و اختلافات میان کشورهای اسلامی بهره می‌گیرند. برخی جریان‌ها نیز به دنبال ایجاد صف‌بندی و اتحاد علیه کشورهای اسلامی هستند؛ بنابراین شرایط امروز، ضرورت توجه بیشتر به مسئله وحدت را نشان می‌دهد.



وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر دستگاه‌های مختلف در برنامه‌های هفته وحدت گفت: رسانه‌ها، مؤسسات، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید با توجه به شرایط کشور و منطقه، نقش خود را در تقویت وحدت و انسجام اسلامی پررنگ‌تر کنند.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت همچنین حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف را یکی از جلوه‌های انسجام ملی دانست و اظهار کرد: حضور حماسی و مستمر مردم در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده ظرفیت بالای ملت ایران برای حفظ وحدت و انسجام است و این ظرفیت باید در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی نیز مورد توجه قرار گیرد.



اختری از ابلاغ برنامه‌های هفته وحدت به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها خبر داد و گفت: برنامه‌های مختلفی با مشارکت دستگاه‌های دولتی، علما و شخصیت‌های شیعه و سنی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به برنامه‌های شاخص هفته وحدت امسال بیان کرد: جشن «امت احمد» با شعار «جهان در آغوش رحمت» در مسیر میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر برگزار خواهد شد. همچنین چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» با حضور مهمانان داخلی و خارجی و به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان نیز برنامه‌های ویژه هفته وحدت با همکاری مجموعه‌هایی مانند مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه برگزار خواهد شد.



اختری همچنین از برگزاری آیین‌های شکرانه و جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)، برنامه‌های گفتمان تقریبی شهدای شاخص جهان اسلام و همایش «مردمی‌سازی روایت هنرمندانه وحدت» خبر داد و گفت: برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی متعددی برای تبیین مفهوم وحدت و معرفی الگوهای همگرایی میان مسلمانان در نظر گرفته شده است.



وی تأکید کرد: در شرایطی که جبهه باطل و دشمنان اسلام تلاش می‌کنند میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند، علما، اندیشمندان، رسانه‌ها، مسئولان و عموم مردم باید با تقویت وحدت و انسجام، این توطئه‌ها را خنثی کنند و ظرفیت امت اسلامی را در مسیر همبستگی و مقابله با دشمنان به نمایش بگذارند.

حجت‌الاسلام اختری در ادامه با تشریح بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته وحدت، اظهار کرد: جشنواره بزرگ «امت» در سطح استان‌ها برگزار خواهد شد و در استان آذربایجان غربی به‌ویژه شهر ارومیه، نیز برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.



وی افزود: برپایی موکب‌های فرهنگی، قرآنی و خدماتی با عنوان «رسول مهربانی» از دیگر برنامه‌های هفته وحدت است که در قالب آن فعالیت‌هایی همچون کمک‌های مؤمنانه، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اهدای لوازم مورد نیاز، اهدای خون و ویزیت رایگان در برخی استان‌ها اجرا خواهد شد.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت با اشاره به برگزاری جشن‌های میلاد پیامبر اکرم(ص) و برنامه‌های تقریبی در استان‌های مختلف، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم جشن وحدت در ۱۷ ربیع‌الاول، همزمان با میلاد پیامبر اعظم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، در شهرها و استان‌های مختلف کشور فراهم شده است.



اختری همچنین از برگزاری برنامه «بیداری اسلامی» با حضور مهمانان خارجی خبر داد و تاکید کرد: این برنامه با حضور شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف و با هدف تقویت انسجام و وحدت اسلامی میان ملت‌ها برگزار خواهد شد.



وی افزود: نشست وحدت با حضور حدود ۵۰۰ نفر از علمای شیعه و سنی، مسئولان و افراد مؤثر استانی نیز در کرمانشاه برگزار می‌شود و در کنار آن، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نشست‌های علمی و برنامه‌های پاسخگویی به شبهات را در سطوح مختلف دانشگاهی، دانش‌آموزی و اجتماعی برگزار خواهند کرد.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت ، متذکر شد : پخت نان صلواتی توسط اتحادیه رستوران‌داران و خبازان استان مازندران از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که امیدواریم در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین برنامه‌های اطعام و پذیرایی از مردم در ایام هفته وحدت مانند سال‌های گذشته در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برگزار خواهد شد.



اختری از برنامه‌ریزی برای قرائت زیارت حضرت رسول اکرم(ص) از راه دور خبر داد و گفت: این برنامه در میادین، خیابان‌ها، مساجد و اماکن مذهبی و بقاع متبرکه برگزار می‌شود و تلاش شده است برای هر یک از روزهای هفته وحدت، برنامه‌های متناسبی در سراسر کشور پیش‌بینی شود.

وی همچنین به راه‌اندازی پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اشاره کرد و افزود: این پویش با استقرار پایگاه‌های ستاد دیه و کمیته امداد همراه خواهد بود و از مردم دعوت می‌کنیم در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت از برگزاری جشن بزرگ خانوادگی ۱۷ ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اعظم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) خبر داد و گفت: برنامه‌های تکریم قرآن کریم نیز در میدان حضرت ولی‌عصر(عج) تهران و همچنین در میادین، محلات و مساجد مختلف برگزار خواهد شد.



حجت الاسلام اختری افزود: هماهنگی برای اعزام کاروان‌های مقاومت که یادآور اعزام‌های دوران دفاع مقدس است نیز توسط نواحی مقاومت بسیج در تهران انجام شده و قرار است حدود ۱۰۰ کاروان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، سرود و مولودی‌خوانی در نقاط مختلف شهر حضور داشته باشند.



وی با اشاره به برگزاری مسابقات و برنامه‌های فرهنگی در ایام هفته وحدت، گفت: اهدای هدایا و جوایز به خانواده‌ها و برگزیدگان مسابقات مختلف نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در نقاط مختلف کشور اجرا خواهد شد.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت با بیان اینکه برنامه‌های این مناسبت به داخل کشور محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در کشورهای اسلامی و همچنین کشورهایی که مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و جامعةالمصطفی(ص) در آنها نمایندگی دارند، برنامه‌های متعددی از جمله نشست‌ها، جشن‌ها و مراسم فرهنگی و تقریبی برگزار خواهد شد.



وی افزود: نشست‌های استانی با حضور علما و شخصیت‌های شیعه و سنی، اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه نیز در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی، برگزار خواهد شد و هدف اصلی این نشست‌ها تقویت گفت‌وگو و همگرایی میان پیروان مذاهب اسلامی است.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت با تأکید بر نقش مردم در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته وحدت، گفت: امیدواریم با حضور مردم، تلاش اندیشمندان و علما و حمایت مسئولان، به‌ویژه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های امسال با شکوه بیشتری برگزار شود.



رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها و صداوسیما در شرایط کنونی مسئولیت مهمی در مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام و همچنین تشویق و ترغیب مردم برای حضور در صحنه دارند.



اختری ادامه داد: رسانه‌ها باید در کنار حمایت از مردم و نیروهای مسلح کشور، از جمله سپاه و ارتش، در تبیین ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی و اسلامی نیز نقش‌آفرینی کنند و با تولید محتوای مناسب، اهمیت این مسئله را برای جامعه تبیین کنند.



وی در پایان ضمن قدردانی از فعالیت رسانه‌ها در پوشش برنامه‌های هفته وحدت گفت: با توجه به همزمانی این ایام با هفته دولت، انتظار می‌رود رسانه‌ها ضمن توجه به برنامه‌های هفته وحدت و حمایت از برگزاری این مراسم، فعالیت بیشتری در زمینه تبیین اهمیت وحدت و انسجام اسلامی داشته باشند.