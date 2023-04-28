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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۲۷

امام جمعه آبیک تاکید کرد؛

لزوم تکمیل چارت مدیران اجرایی شهرستان آبیک

لزوم تکمیل چارت مدیران اجرایی شهرستان آبیک

قزوین- امام جمعه شهر آبیک بر لزوم تکمیل چارت مدیران اجرایی شهرستان برای انجام مطلوب کارها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی میرامینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شهر آبیک برگزار شد، اظهار کرد: زحمات زیادی برای حل مشکلات مردم در شهرستان آبیک از سوی مسئولین در حال انجام است.

وی افزود: به نظر می‌رسد به علت عدم تکمیل چارت مدیران اجرایی شهرستان، برخی کارها به خوبی و به موقع انجام نمی‌شود و همین مسائل باعث عدم حفظ حرمت‌ها و ایجاد دلخوری و فاصله بین خود مسئولین و مردم می‌شود.

وی در ادامه افزود: همگان تذکرات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر برای پرهیز از ایجاد حواشی بین خود مسئولین و مردم را شنیده‌ایم که بعضاً ریشه آن را غفلت خود ما دانسته‌اند.

امام جمعه شهرستان آبیک تاکید کرد: از متصدیان امر در خواست داریم با توجه به اینکه دولت انقلابی حجت الاسلام رئیسی به نیمه راه خود رسیده است، هر چه زودتر و پیش از آن که گله مندی های جدی شکل بگیرد، نسبت ترمیم این مسئله اقدام عاجل کنند.

کد مطلب 5765675

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