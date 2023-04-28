تشییع پیکر فرزند ایران شهید «جانی بت اوشانا» در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن، وطن دوست و قدرشناس ایران اسلامی در آرامگاه آشوری و مسیحی «ساورا» در محله «مظفریه» اسلامشهر پیکر پاک فرزند ایران شهید «جانی بت اوشانا» را تا آرامگاه ابدی تشییع کردند.

پیکر شهید «جانی بت اوشانا» در آرامگاه آشوریان اسلامشهر به خاک سپرده شد.

بر اساس این گزارش، پیکر این شهید که سرباز تیپ ۵۵ هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران و از شهدای اقلیت‌های مذهبی است، پس از نماز جمعه امروز تهران با حضور پرشور مردم و نمازگزاران تشییع شد.

گفتنی است، شهید «جانی بِت اوشانا فقی بکلو» در راه دفاع از ایران اسلامی در عملیات بدر در سال ۱۳۶۳ به درجه رفیع شهادت رسید.

اواسط اسفندماه گذشته نیروهای تفحص پیکر شهید اوشانا را تفحص کردند و به‌سرعت از طریق آزمایش DNA هویت او مشخص شد اما فرق این شهید با دیگر شهدای مثل خودش این بود که کسی از اعضای خانواده‌اش در قید حیات نبود.