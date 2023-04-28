  1. استانها
  2. فارس
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس:

مردم محوری رکن اساسی هفته فرهنگی سعدی است

مردم محوری رکن اساسی هفته فرهنگی سعدی است

شیراز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: هفته فرهنگی و هنری سعدی با نگاه به برنامه تحولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رویکرد اجرای برنامه توسط مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه هفته فرهنگی و هنری سعدی شیرازی بیان کرد: برگزاری هفته فرهنگی سعدی موجب شد ویژه برنامه‌های متعددی در استان فارس برگزار شود.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های عکس و پوستر، رونمایی از ارکستر سمفونیک شیراز، رونمایی از نسخه خطی منسوب به سعدی شیرازی از دیگر برنامه‌های است که در هفته فرهنگی سعدی در شیراز برگزار شد.

او افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بر اساس برنامه تحولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا برنامه‌هایی با رویکرد فعالیت‌های مردمی برگزار شود.

کد مطلب 5765817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها