مردم محوری رکن اساسی هفته فرهنگی سعدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه هفته فرهنگی و هنری سعدی شیرازی بیان کرد: برگزاری هفته فرهنگی سعدی موجب شد ویژه برنامههای متعددی در استان فارس برگزار شود.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای عکس و پوستر، رونمایی از ارکستر سمفونیک شیراز، رونمایی از نسخه خطی منسوب به سعدی شیرازی از دیگر برنامههای است که در هفته فرهنگی سعدی در شیراز برگزار شد.
او افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس بر اساس برنامه تحولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا برنامههایی با رویکرد فعالیتهای مردمی برگزار شود.
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