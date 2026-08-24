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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

قید «فوری» برای رسیدگی به تخلفات لیگ برتر فوتبال در کمیته انضباطی

قید «فوری» برای رسیدگی به تخلفات لیگ برتر فوتبال در کمیته انضباطی

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از برخورد سریع و بدون وقفه با تخلفات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، درباره اتفاقات و تخلفات رخ‌داده در دیدارهای آلومینیوم اراک و شمس‌آذر و همچنین استقلال و سپاهان اظهار داشت:با توجه به اتفاقات و مواردی که در جریان این مسابقات رخ داده، کمیته انضباطی منتظر دریافت گزارش‌های رسمی ناظران و مقامات برگزاری مسابقات است. طبیعتاً پس از وصول گزارش‌ها، موضوعات مطرح‌شده در اسرع وقت بررسی خواهد شد.

وی افزود: کمیته انضباطی با قید فوریت گزارش‌ها و مستندات مربوط به این دیدارها را بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات و ضوابط انضباطی فوتبال تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون تأکید کرد: در رسیدگی به این موارد، گزارش‌های رسمی ناظران مسابقات و مستندات موجود مبنای بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم فرآیند رسیدگی با سرعت و دقت لازم انجام شود.

کد مطلب 6925785

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