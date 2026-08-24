قید «فوری» برای رسیدگی به تخلفات لیگ برتر فوتبال در کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، درباره اتفاقات و تخلفات رخ‌داده در دیدارهای آلومینیوم اراک و شمس‌آذر و همچنین استقلال و سپاهان اظهار داشت:با توجه به اتفاقات و مواردی که در جریان این مسابقات رخ داده، کمیته انضباطی منتظر دریافت گزارش‌های رسمی ناظران و مقامات برگزاری مسابقات است. طبیعتاً پس از وصول گزارش‌ها، موضوعات مطرح‌شده در اسرع وقت بررسی خواهد شد.

وی افزود: کمیته انضباطی با قید فوریت گزارش‌ها و مستندات مربوط به این دیدارها را بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات و ضوابط انضباطی فوتبال تصمیم‌گیری خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون تأکید کرد: در رسیدگی به این موارد، گزارش‌های رسمی ناظران مسابقات و مستندات موجود مبنای بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم فرآیند رسیدگی با سرعت و دقت لازم انجام شود.