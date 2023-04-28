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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

طرح‌های عمران روستایی در باوی افتتاح شدند

طرح‌های عمران روستایی در باوی افتتاح شدند

باوی- با حضور وزیر ورزش، ۷۸ طرح عمرانی روستایی در باوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه با حضور سید حمید سجادی ۷۸ طرح عمرانی روستایی شامل زیرسازی و آسفالت معابر، لوله‌گذاری و دفع آب‌های سطحی و پیاده‌روسازی ۵۰ روستای شهرستان باوی با اعتبار حدود ۳۰۰ میلیارد ریال و مساحت ۲۷۰ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

وزیر ورزش در این مراسم به دستاوردهای مهم ورزشی خوزستان اشاره کرد و گفت: شاخص توسعه استان میزان توسعه ورزش همگانی است که خوزستان در توسعه ورزش همگانی رتبه یک کشور را به دست آورده که در این میان توسعه خانه‌های ورزش روستایی بسیار مهم بوده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان مدال‌های آسیایی خوزستان ۸۴ درصد افزایش داشته که از جمله این مدال‌ها از ۵ طلای کسب شده آسیایی سه طلا متعلق به خوزستان بود؛ این استان در کسب مدال‌های جهانی نیز ۲۶ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 5765823

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