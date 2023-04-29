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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۱۷

درخشش قایقرانان ایرانی در روز سوم مسابقات قهرمانی آسیا

درخشش قایقرانان ایرانی در روز سوم مسابقات قهرمانی آسیا

با برگزای رقابت‌های نوبت عصر روز سوم مسابقات آبهای آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا ملی‌پوشان ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا و صعود به فینال در ۳ ماده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا بعدازظهر دیروز جمعه هشتم اردیبهشت ماه در سمرقند ازبکستان ادامه پیدا کرد. ملی‌پوشان کشورمان در ۲ ماده فینال و ۱ مسابقه نیمه‌نهایی و ۲ مسابقه مقدماتی به مصاف رقیبان رفتند.

در مسابقه کایاک انفرادی ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان الناز شفیعیان با زمان ۴:۲۱.۳۴۱ دقیقه در رقابت با حریفانی از ازبکستان، تایلند، قزاقستان، هند، اندونزی زودتر از بقیه از خط پایان عبور کرد و صاحب مدال طلا شد. در این رقابت پاروزنان ازبکستان و تایلند دوم و سوم شدند.

در مسابقه KL۱ آقایان در مسافت ۲۰۰ متر سعید حسین‌پور با زمان ۵۹.۱۸۲ ثانیه در رقابت با حریفانی از قزاقستان، هند و تایلند اول و صاحب مدال طلا شد. در این رقابت پاروزنان قزاق و هندی دوم و سوم شدند. در مسابقه مقدماتی کایاک ۲۰۰ متر جوانان بانوان ترنم اکبرزاده با زمان ۴۷.۰۲۳۳ ثانیه در رقابت با حریفانی از ازبکستان، قزاقستان، تایلند، هنگ‌کنگ دوم شد و مستقیماً به فینال راه یافت. در این رقابت پاروزنان ازبکستان و قزاقستان اول و سوم شدند.

در مسابقه نیمه‌نهایی KL۳ آقایان و در مسافت ۲۰۰ متر مسعود قیصری با زمان ۴۹.۳۹۸ ثانیه در رقابت با حریفانی از ازبکستان، قزاقستان، تایلند و هند اول شد و مستقیماً به فینال راه یافت. در این رقابت پاروزنان ازبکستان و هند دوم و سوم شدند.

در مسابقه مقدماتی ۲۰۰ متر جوانان آقایان تیم ایران با ترکیب داریوش محمدی و علیرضا خمسه با زمان ۳۸.۶۳۴ ثانیه در رقابت با حریفانی از چین‌تایپه، تایلند، قرقیزستان و هنگ‌کنگ اول شد و مستقیماً به فینال راه یافت. در این رقابت پاروزنان چین‌تایپه و تایلند دوم و سوم شدند.

این مسابقات صبح امروز با رقابت ملی‌پوشان کشورمان در سمرقند ازبکستان ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 5765837

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