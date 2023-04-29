درخشش قایقرانان ایرانی در روز سوم مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا بعدازظهر دیروز جمعه هشتم اردیبهشت ماه در سمرقند ازبکستان ادامه پیدا کرد. ملی‌پوشان کشورمان در ۲ ماده فینال و ۱ مسابقه نیمه‌نهایی و ۲ مسابقه مقدماتی به مصاف رقیبان رفتند.

در مسابقه کایاک انفرادی ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان الناز شفیعیان با زمان ۴:۲۱.۳۴۱ دقیقه در رقابت با حریفانی از ازبکستان، تایلند، قزاقستان، هند، اندونزی زودتر از بقیه از خط پایان عبور کرد و صاحب مدال طلا شد. در این رقابت پاروزنان ازبکستان و تایلند دوم و سوم شدند.

در مسابقه KL۱ آقایان در مسافت ۲۰۰ متر سعید حسین‌پور با زمان ۵۹.۱۸۲ ثانیه در رقابت با حریفانی از قزاقستان، هند و تایلند اول و صاحب مدال طلا شد. در این رقابت پاروزنان قزاق و هندی دوم و سوم شدند. در مسابقه مقدماتی کایاک ۲۰۰ متر جوانان بانوان ترنم اکبرزاده با زمان ۴۷.۰۲۳۳ ثانیه در رقابت با حریفانی از ازبکستان، قزاقستان، تایلند، هنگ‌کنگ دوم شد و مستقیماً به فینال راه یافت. در این رقابت پاروزنان ازبکستان و قزاقستان اول و سوم شدند.

در مسابقه نیمه‌نهایی KL۳ آقایان و در مسافت ۲۰۰ متر مسعود قیصری با زمان ۴۹.۳۹۸ ثانیه در رقابت با حریفانی از ازبکستان، قزاقستان، تایلند و هند اول شد و مستقیماً به فینال راه یافت. در این رقابت پاروزنان ازبکستان و هند دوم و سوم شدند.

در مسابقه مقدماتی ۲۰۰ متر جوانان آقایان تیم ایران با ترکیب داریوش محمدی و علیرضا خمسه با زمان ۳۸.۶۳۴ ثانیه در رقابت با حریفانی از چین‌تایپه، تایلند، قرقیزستان و هنگ‌کنگ اول شد و مستقیماً به فینال راه یافت. در این رقابت پاروزنان چین‌تایپه و تایلند دوم و سوم شدند.

این مسابقات صبح امروز با رقابت ملی‌پوشان کشورمان در سمرقند ازبکستان ادامه پیدا خواهد کرد.