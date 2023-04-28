۲ طلا و ۲ نقره دیگر سهم قایقرانان ایران در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال، جوانان و پاراکانو آسیا صبح امروز جمعه در آغاز روز سوم در سمرقند ازبکستان ادامه پیدا کرد.

قایقرانان کشورمان در این روز هم در بخش‌های مقدماتی و فینال به مصاف رقبای خود رفتند و با کسب دو مدال طلا و دو نقره دیگر همچنان در رشته‌های مختلف به مدال آوری خود ادامه دادند.

مسعود قیصری در دور مقدماتی KL۳ ۲۰۰ متر در رقابت با حریفانی از هند، قزاقستان، ازبکستان و تایلند با زمان ۴۵.۱۹۵ ثانیه پس از قایقرانان قزاقستان و هند سوم شد و به نیمه‌نهایی راه یافت. رقابت نیمه‌نهایی این ماده عصر امروز برگزار می‌شود.

یزدان زراعت‌کار در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر در رقابت با حریفانی از قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و اندونزی با زمان ۳۹.۹۵۰ ثانیه پس از قایقرانان قزاقستان و قرقیزستان سوم شد و به نیمه‌نهایی راه یافت. رقابت نیمه‌نهایی این ماده عصر امروز برگزار می‌شود.

مائده شورگشتی و هدیه خیرآبادی در کانوی دونفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال در رقابت با حریفانی از ازبکستان، تایلند و قزاقستان با زمان ۴۹.۰۵۶ ثانیه دوم و صاحب مدال نقره شدند. در این رقابت نمایندگان ازبکستان و قزاقستان اول و سوم شدند.

سارا عبدالملکی در KL۱ ۲۰۰ متر بانوان پس از قایقران کشور هند با زمان ۱:۱۸.۵۱۶ دقیقه دوم و صاحب مدال نقره شد.

رویا سلطانی در KL۲ ۲۰۰ متر بانوان در رقابت دو حریف از ازبکستان و دو حریف از هند با زمان ۱:۰۰.۳۷۸ دقیقه در رده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد. در این رقابت قایقرانان هندی دوم و سوم شدند.

اسلام جاهدی در VL۲ ۲۰۰ متر مردان در رقابت با دو حریف از ازبکستان، تایلند و دو حریف از هند با زمان ۵۶.۶۸۸ ثانیه با اختلاف ۴ ثانیه‌ای نسبت به حریف هندی در رده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد. در این رقابت قایقرانان هندی نقره و برنز به دست آوردند.

علیرضا خمسه در گروه دوم مقدماتی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر جوانان مردان در رقابت حریفانی از تایلند، قزاقستان، چین‌تایپه و هنگ‌کنگ با زمان ۴۰.۸۷۷ ثانیه پس از قایقران قزاقستان دوم و راهی فینال شد. فینال این ماده شنبه (فردا) برگزار می‌شود.

یزدان زراعت‌کار و عباس حسینی در کایاک دونفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال مردان در رقابت حریفانی از هند، قزاقستان، چین‌تایپه و هنگ‌کنگ با زمان ۳۶.۱۹۵ ثانیه پس از قایقرانان قزاقستان دوم و راهی فینال شدند. فینال این رقابت شنبه (فردا) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در عصر دومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا هم در ازبکستان با کسب یک طلا، یک نقره و دو برنز دیگر کسب کردند.

عباس حسینی در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر مردان زیر ۲۳ سال چهارم شد.

شایان حسینی در کانوی یکنفره ۵۰۰ متر مردان زیر ۲۳ سال در رقابت صاحب مدال برنز شد.

رویا سلطانی در KL۲ ۵۰۰ متر بانوان دوم شد و مدال نقره را به دست آورد.

اسلام جاهدی در VL۲ ۵۰۰ متر آقایان زودتر از رقیبان از خط پایان عبور کرد و مدال طلای این ماده را از آن خود کرد.

قایق چهارنفره ایران در مسافت ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال آقایان با ترکیب عباس حسینی، یزدان زراعت‌کار، داریوش محمدی و علیرضا خمسه با زمان ۱:۳۰.۷۶۰ دقیقه مقام چهارم را کسب کرد.

در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر جوانان تیم ایران با ترکیب ترنم اکبرزاده و داریوش محمدی با زمان ۱:۴۹.۸۸۲ دقیقه موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شدند.

در مسابقه نیمه‌نهایی کایاک دونفره ۵۰۰ متر زیر ۲۳ سال آقایان تیم ایران با ترکیب عباس حسینی و یزدان زراعت‌کار با زمان ۱:۴۰.۰۱۷ دقیقه موفق به کسب مقام اول شدند و به این فینال راه یافتند.

مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو آسیا در سمرقند ازبکستان در جریان است و تاکنون تیم ایران صاحب ۷ طلا، ۸ نقره و ۴ برنز کسب کرده است.