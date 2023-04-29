سیدزاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی سه هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه‌های ارتباطی استان تحت پوشش سامانه هوشمند قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ سامانه ثبت تخلفات در جاده‌های ایلام فعال است، افزود: ۲۴ اکیپ راهداری در سطح جاده‌های استان فعال هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام عنوان کرد: سال گذشته ۶ هزار کیلومتر خط کشی و ۳۰ کیلومتر نصب نیوجرسی در سطح جاده‌های استان انجام شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: ۸۴ شرکت حمل و نقل مسافری و ۵۴ شرکت باری پاسخگوی نیاز استان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام یادآور شد: اشتغال به کار ۵ هزار و ۵۷۵ هزار نفر راننده باری و هزار و ۷۷۲ راننده مسافری ایلام را به یکی از استان‌های پر تردد تبدیل کرده است.