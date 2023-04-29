به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن درخشان اظهار کرد: طرح پزشک خانواده طی ۳ تا ۴ فاز در تمامی شهرها اجرایی و عملیاتی میشود و معتقدیم که اجرای برنامههای این طرح بزرگ ملی، نقش بسیار مؤثری در افزایش میزان سلامت گروههای مختلف جامعه دارد.
مدیر توسعه و ارتقا شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: برنامههای طرح پزشک خانواده از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و اکنون پیگیر تأمین الزامات، زیرساختها و هماهنگیهای بین بخشی خاص آن هستیم.
وی تصریح کرد: شیوه نامه اجرایی طرح پزشک خانواده در ۳۰ فروردین ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور از جمله مشهد ابلاغ شد و در فاز اول هر دانشگاه یک شهرستان را باید به عنوان پایلوت انتخاب نماید که شهر قوچان به عنوان فاز اول اجرای برنامه انتخاب شده و پس از آن کاشمر و بردسکن اجرایی خواهد شد.
درخشان با بیان اینکه برنامه فعال شدن طرح پزشک خانواده در تمامی شهرها طی ۳ تا ۴ فاز خواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر همکاری تمامی مجموعهها از جمله بیمهها و همچنین مشارکت و استقبال قابل توجه مردم و نیز بحث لجستیکی و حمایت مالی آن فراهم باشد تا هفته دولت این برنامه در تمامی شهرهای حوزه تحت پوشش اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
مدیر توسعه و ارتقا شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: باید ابتدا روی موضوع فرهنگ سازی جامعه و فواید آن در سلامت خانوادهها کار شود و در نظر داریم تا با همکاری رسانهها آگاه سازی لازم را برای تمامی گروههای سنی داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامههای طرح پزشک خانواده نقش بسیار مؤثری در افزایش میزان سلامت گروههای مختلف جامعه خواهد داشت، گفت: تمامی شهرهای با جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر مخاطب این برنامه هستند و مردم خودشان پزشک امین و مراقب سلامتشان را انتخاب میکنند تا از خدمات پوششی مراقبتی سطح یک و همچنین شناسایی صحیح و بهموقع و پیشگیری از تشدید بیماری برخوردار و در صورت نیاز به سطوح ۲ و ۳ ارجاع میشوند.
درخشان ادامه داد: در این بخش پزشک، دندانپزشک، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت محیط و حرفهای حضور دارند و تیم پزشکی خانواده برای ۳ هزار نفر و برای هر گروه یک پزشک و ۲ مراقب سلامت دیده شده است، این اقدام ضمن جلوگیری از سرگردانی مردم، موجب دوری از پرداخت هزینههای اضافی و مدیریت لازم در این خصوص میشود و در کنار آن در کیفیت زندگی و دوری از عوارض بیماریهای اسکلتی، کلیوی، قلبی و عروقی و غیره و همچنین مرگهای زودتر در سنین زیر ۳۰ سال مؤثر است.
مدیر توسعه و ارتقا شبکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ذکر این نکته که برنامه سلامت خانواده در راستای صیانت از جمعیت و افزایش میزان فرزندآوری اجرا میشود، تأکید کرد: اجرای هرچه بهتر این برنامه ملی نیازمند مشارکت تمامی دستگاهها در سطوح ملی، استانی و شهرستانی بوده تا این برنامه آنگونه که باید اجرا شود و اثرپذیری لازم را هم به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: طرح پزشک خانواده کلانشهرها در فازهای بعدی اجرایی خواهد شد و در روستاها هم اولویت با روستاهای بالای ۴ هزار نفر است و اگر جمعیت کمتر از میزان معین شده، بود ۲ تا ۳ روستا بهصورت مشترک توسط یک تیم پزشک خانواده تحت پوشش قرار میگیرد.
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