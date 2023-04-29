به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلم به میزبانی سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شاهرود ضمن بیان اینکه وظیفه ما در آموزش و پرورش با توجه به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب مبنی تکریم فرهنگیان مشخص است، ابراز داشت: معلم میان دار عرصه آموزش و پرورش است و تکریم این قشر در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن بیان اینکه هدف‌گیری دشمنان ما همواره قشر دانش آموزان بوده است، افزود: در این مسمومیت‌ها کار سختی بر عهده آموزش و پرورش قرار داشت تا بتواند شرایط را مدیریت کند.

برنامه‌های هفته معلم

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود بابیان اینکه برگزاری ۲۵ برنامه طی هفته معلم در دستور کار است، ابراز داشت: برنامه‌های هفته معلم به صورت مدرسه محوری برگزار می‌شود لذا برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا مربیان و خود مدارس کار ۲۳۱ مدرسه دولتی و غیر دولتی کودکستان اجرا می‌شود.

موسوی ضمن بیان اینکه آموزش و پرورش شاهرود در استان سمنان برای دو سال پیاپی به عنوان ستاد برتر تکریم معلمان تقدیر شد، در ادامه تصریح کرد: جلسات مشورتی پیرامون تقدیر از معلمان از آذرماه برگزار شده است.

وی افزود: پیاده روی بزرگ فرهنگیان، تجلیل شورای اسلامی از معلمان در تالار شقایق‌ها، رونمایی از کتاب خاطرات معلمان، رونمایی از آثار معلمان هنرمند، رونمایی از موزه آموزش پرورش، نواخته شدن زنگ سپاس روز سیزدهم اردیبهشت در مدرسه دخترانه نجابت شهرک البرز و وحدت رویان مهمترین برنامه‌های محوری هفته معلم را شامل می‌شود.

استفاده از همه ظرفیت‌ها

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود بابیان اینکه می‌کوشیم تا از ظرفیت درون و برون سازمانی برای پیشبرد اهداف برنامه‌های آموزش و پرورش استفاده شود، ابراز داشت: بستر برای ورود همه دغدغه مندان آماده و مهیا است.

موسوی ضمن بیان اینکه بیشترین معلمان نمونه کشوری استان سمنان سال گذشته و امسال از شهرستان شاهرود انتخاب شدند، تصریح کرد: سال گذشته پنج معلم نمونه کشوری از شاهرود انتخاب شد.

وی ضمن بیان اینکه به لحاظ کمبود فضاهای آموزشی همواره کمبود در کشور وجود داشته و شاهرود نیز از این حیث مستثنی نیست، افزود: ۱۴ مدرسه شهرستان به صورت دو شیفت هستند با توجه به آمارها، هفت فضای دیگر نیز کمبود داریم. از سوی دیگر تراکم شهری دانش آموزان ۳۲ درصد برآورد می‌شود و ما حتی در مدارس قدیمی تر هم دچار کمبود فضا هستیم.

مقاوم سازی مدارس

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود بابیان اینکه پروژه‌های خوبی در مجموعه آموزش و پرورش شاهرود در دست اجرا است، گفت: با توجه به سنوات ساخت نیاز به تخریب یا مقاوم سازی مدرسه مشخص می‌شود اما در مقایسه با استان سمنان، بیشترین نیاز به نوسازی مدارس در شاهرود وجود دارد.

موسوی ضمن بیان اینکه یک ساعت از شش ساعت تدریس مربوط به مباحث سیاسی اجتماعی روز جامعه خواهد بود، تصریح کرد: هدف از این اقدام اینکه تا دانش آموزان خودشان بهترین تصمیم گرفته و اطلاعات آنها افزایش یابد البته مهم این است که آموزش و پرورش درگیر مباحث حاشیه‌ای سیاسی نشوند.

وی ضمن بیان اینکه بودجه موضوع ملی که فی‌الواقع قدرت پوشش همه نیازهای آموزش و پرورش را ندارد، افزود: می‌بایست برای رفع این موضوع از ظرفیت خیران استفاده شود در شورای آموزش و پرورش مباحث مطرح و سهم عمرانی بودجه تخصص یافت و از قبال آن سرانه مدارس شبانه روز ارتقا یافت و تجهیزات خوب و به روز شده است.

۲۴ مدرسه امنایی داریم

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر مدارس هیئت امنایی ابراز داشت: طی نزدیک به دو دهه اخیر ۲۴ مدرسه هیئت امنایی در شهرستان تشکیل شد غیر از دو مدرسه نمونه طی چند سال اخیر افزایشی در این خصوص انجام نشده است.

موسوی در ادامه تصریح کرد: در مدارس هیئت امنایی انجمن اولیا مربیان حضور دارند از افراد بیرون مجموعه می‌توان برای پیشبرد امور مدرسه به این نحو استفاده کرد که اولیا و مربیان افراد ذی‌نفوذ و خیران شهر را به مدرسه دعوت می‌کنند تا به تقویت مدارس کمک کنند.

وی ضمن بیان اینکه شهریه اخذ شده در مدارس هیئت امنایی از سایر نقاط استان کمتر است، افزود: در کل مدارس هیئت امنایی نقاط مثبتی دارند و نباید همه چیز را در پول دید بیشتر نقش این مدارس در ورود افراد تأیید شده که بتوانند به تقویت مدارس کمک کنند.

وضعیت مدارس حاشیه شهر

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود بابیان اینکه ۸۰ درصد هزینه در مدارس حاشیه‌ای صرف شده است، ابراز داشت: کار از مدرسه ابوذر شروع شده و نگاه ویژه ما به مدارس دورتر است تا دغدغه خانواده‌ها در ثبت نام فرزندان رفع شود.

موسوی ضمن بیان اینکه اختصاص نیرو، تعیین مدیر و تجهیزات به خوبی در مدارس حاشیه‌ای انجام می‌شود، تصریح کرد: به عنوان نمونه ۷۰۰ دانش آموز در شهرک فدک مدرسه می‌روند که این نگرانی خانواده‌ها را به لحاظ ورود و خروج و امکانات و تجهیزات را کاهش داده است.

وی ضمن بیان اینکه تعداد دانش آموزان شاهرود ۳۵ هزار و ۲۳۶ نفر است، افزود: هم اکنون شش مدرسه در سطح شهرستان برای دانش آموزان در حال ساخت است.