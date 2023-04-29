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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۰۵

مدیرکل راهداری گلستان:

۱۰ دستگاه دوربرگردان استاندارد و عریض در گلستان احداث شد

۱۰ دستگاه دوربرگردان استاندارد و عریض در گلستان احداث شد

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: طی سال گذشته ۱۰ دستگاه دوربرگردان عریض و استاندارد در طول راه‌های گلستان احداث شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی سال گذشته در مجموع ۱۰ دستگاه دوربرگردان عریض و استاندارد در طول راه‌های استان گلستان احداث شد تا میزان ایمنی راه‌ها افزایش پیدا کند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: برای هریک از این بریدگی‌ها به طور میانگین ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی هزینه شد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم افزایش ایمنی راه‌ها، احداث روشنایی‌ها بویژه برای تردد شب هنگام کاربران جاده‌ای است که با اولویت نقاط مسکونی و تقاطع‌ها امسال در دستور کار قرار دارد.

مصدقی ادامه داد: ۸۰ کیلومتر از کابل‌ها و ترانس و تیرهای برق محورها که سرقت شده بود هم بازسازی شده و در حال بهره برداری است.

استان گلستان بالغ بر ۵۲۵۰ کیلومتر انواع راه دارد.

کد مطلب 5766307

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