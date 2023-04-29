۱۰ دستگاه دوربرگردان استاندارد و عریض در گلستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی سال گذشته در مجموع ۱۰ دستگاه دوربرگردان عریض و استاندارد در طول راههای استان گلستان احداث شد تا میزان ایمنی راهها افزایش پیدا کند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان افزود: برای هریک از این بریدگیها به طور میانگین ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی هزینه شد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم افزایش ایمنی راهها، احداث روشناییها بویژه برای تردد شب هنگام کاربران جادهای است که با اولویت نقاط مسکونی و تقاطعها امسال در دستور کار قرار دارد.
مصدقی ادامه داد: ۸۰ کیلومتر از کابلها و ترانس و تیرهای برق محورها که سرقت شده بود هم بازسازی شده و در حال بهره برداری است.
استان گلستان بالغ بر ۵۲۵۰ کیلومتر انواع راه دارد.
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