به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری در گزارشی از سفر اعضای کمیسیون فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک و برخی مدیران شهرداری به شهر اصفهان درباره اتفاقات خوب رخ داده در این استان پیرامون حمل و نقل شهری توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه از بحرانهای جدی که سبب نارضایتی عمده در بین شهروندان همدانی شده، بعد از بحران آب، بحران ترافیک است، اظهار کرد: وقتی سیر ترافیک همدان را از ده سال گذشته تاکنون بررسی میکنیم، میبینیم ناراحتی و نارضایتی مردم در این حوزه بیشتر شده است چرا که حاکمیت حد و حدودی برای تزریق خودرو به جامعه قائل نمیشود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان با اشاره به اینکه خودرو به عنوان لاتاری به مردم عرضه میشود بدون اینکه ماشین فرسودهای از مدار خارج شود، گفت: ۲۰ هزار خودرو در سال در همدان وارد میشود و تنها ۴۰۰ یا ۵۰۰ خودرو فرسوده از مدار خارج میشود و این یعنی هرچقدر ظرفیت شهر را افزایش دهیم باز هم با این حجم از ورودی خودروها همخوانی ندارد.
حیدری با این توضیح که ما نیز در حوزه پشتیبانی در عرصه مدیریت ترافیک وظیفه داریم و بایستی تلاش کنیم آنچه در اختیار ماست گسترش دهیم، ادامه داد: رویکرد اساسی شورا و شهرداری امسال ساماندهی و جهش در حوزه خدمات ترافیکی است که اگر درست انجام شود بخشی از مشکلات ترافیک را حل میکند.
وی با اشاره به اینکه چند عامل مانند ضعف حمل و نقل عمومی سبب افزایش ترافیک میشود، عنوان کرد: بالا بودن سن ناوگان حمل و نقل عمومی، عدم تعادل قیمتها و سایر موارد نیز سبب شده سهم ناچیزی ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر داشته باشد.
اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی ترافیک شهر همدان
وی با اعلام اینکه ۲۰ میلیارد تومان برای هوشمند سازی ترافیک در همدان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بخشی از این اعتبار برای هوشمند سازی تقاطعها و کاهش زمان توقف پشت چراغها در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان افزود: در همدان ۱۹ تقاطع چراغ دار داریم و از آنجا که بهترین سامانه هوشمند سازی تقاطعها را اصفهان دارد بازدیدی از این شهر انجام شد تا اقدامات صورت گرفته بررسی شود.
وی با بیان اینکه جداسازی مسیر حمل و نقل عمومی در همدان از هدفگذاری های شورای ششم است، خاطرنشان کرد: در اصفهان سه لاین اختصاصی بی. آر. تی وجود دارد که سرعت خوبی داشته و همین موضوع سبب جذابیت برای شهروندان جهت استفاده از این ناوگان شده است.
حیدری بیان کرد: در برخی مسیرها جداسازی خط بی. آر. تی انجام نشده و تخلفات توسط دوربینها انجام میشد، البته ناگفته نماند اصفهان امسال هزار میلیارد تومان برای راه اندازی و گسترش خط متروی خود در نظر گرفته بود.
وی افزود: در اصفهان ۲۰ درصد سفرها و در همدان ۴ و نیم درصد از سفرها توسط حمل و نقل عمومی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در بخش هوشمند سازی تقاطعها نیز ۵۹ تقاطع در اصفهان هوشمند است که نسبت به تقاضا و وضعیت تردد خودروها، وضعیت چراغها را تغییر میدهد.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه در حوزه میدل باس ها هم ۵۰ دستگاه در اصفهان با قیمتی بسیار مناسب فعال بودند البته ۵۰۰ دستگاه اتوبوس هم در تردد بودند، عنوان کرد: ساماندهی پرداخت خرد از دیگر اتفاقات خوبی بود که در اصفهان رقم خورده است.
وی ادامه داد: اینها اتفاقاتی است که میتوانیم در پایان سال در بخشهای مختلف در شهر همدان به آن دست یابیم البته ایجاد جذابیت و مطلوبیت عمومی نیز سبب استفاده بیشتر شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی میشود.
حیدری از احداث پارکینگ زیر زمینی در اصفهان خبر داد و اظهار کرد: احداث پارکینگ عمومی زیر یکی از خیابانهای پر تردد از دیگر اقدامات خوب در اصفهان بود که در همدان نیز میشود در برخی مناطق این کار را انجام داد.
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