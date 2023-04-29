به گزارش خبرگزاری مهر، مرادجان بوریبایف در نشست با سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل اظهار کرد: از میزبانی بسیار ویژه استان اردبیل از رویداد بینالمللی اردبیل ۲۰۲۳ و سفرای کشورهای عضو اکو و دیگر کشورها، قدردان و سپاسگزار هستیم.
وی افزود: آغاز و افزایش ارتباطات گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و… در مجمع اکو تقسیمبندی و برنامهریزی میشود که با انتخاب اردبیل بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۳، توجه ویژهای به این منطقه خواهد شد.
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ادامه داد: انتخاب اردبیل بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو، قطعاً منافع قابل توجهی برای مردم کشور ایران و استان اردبیل در پی خواهد داشت که آثار آن در کوتاهمدت و بلندمدت قابل لمس خواهد بود.
چشمههای آبگرم سرعین بسیار منحصر بهفرد و نیازمند معرفی ویژه است
بوریبایف تصریح کرد: با توجه به رویداد اردبیل ۲۰۲۳، نشستهای دائمی در حوزه کشورهای عضو اکو میتواند به میزبانی اردبیل برگزار شود.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم ایران در حوزه همکاریهای فرهنگی، ریلگذاری و اقدامات بسیار مهم و قابل توجهی در ارتباط با کشورهای منطقه انجام داده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو گفت: چشمههای آبگرم سرعین بسیار منحصر بهفرد است و معرفی این ظرفیت مهم در حوزه گردشگری استان اردبیل باید بهشکل ویژه در سطح کشورهای منطقهای و فرامنطقهای انجام شود.
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