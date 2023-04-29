به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه از نقض آتش‌بس در مناطق عسکران قره باغ کوهستانی خبر داد. وزارت دفاع روسیه درباره فعالیت‌های گروه حافظ صلح روسیه در منطقه درگیری اعلام کرد که این نیروها روز شنبه یک مورد نقض آتش بس را ثبت کرده‌اند، اگرچه این نقض آتش‌بس هیچ تلفات جانی نداشته است.

در این بیانیه آمده است: «نقض آتش‌بس در مناطق عسکران گزارش شده است و تلفات جانی نداشته است». فرماندهی گروه حافظ صلح روسیه در کنار طرف‌های آذربایجانی و ارمنی در حال بررسی این حادثه هستند. با این حال وزارت دفاع روسیه اعلام نکرده که نقض آتش‌بس از سوی کدام طرف این مناقشه صورت گرفته است!

وزارت دفاع روسیه افزود: «تعامل مستمر با ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان به منظور تضمین امنیت نیروهای حافظ صلح روسیه و جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ادامه دارد.»

رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نهم نوامبر ۲۰۲۰، برای برقراری آتش‌بس کامل در قره‌باغ بیانیه‌ای مشترک را امضا کردند. در ادامه روند مذاکرات صلح، آنها در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ گرد هم آمده و بیانیه مشترک دیگری که به طور مشخص با هدف رفع انسداد ارتباطات اقتصادی و ترابری در منطقه تدوین شده بود را امضا کردند.

در ادامه نیز، توافق دیگری برای تشکیل یک کارگروه سه‌جانبه به ریاست مشترک نخست وزیران کشورهای مذکور حاصل شد و در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ نیز، رهبران سه کشور در سوچی با امضای توافقی، بر سر اتخاذ تدابیری در راستای تقویت ثبات و امنیت در مرزهای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و همچنین ایجاد یک کمیسیون دوجانبه برای مرزبندی به توافق رسیدند.

پیش از این نیز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرده بود که سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان شخصاً در حل مسئله قره باغ درگیر هستند. وزیر خارجه روسیه در این‌باره گفت: این یک کار یک روزه نیست و سران ۳ کشور شخصاً درگیر آن هستند؛ همچنین ارتش ما که بخشی از نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ به شمار می‌رود (هم درگیر این موضوع است). «سرگئی لاوروف» افزود: ارمنستان متحد ماست.

پیش از این نیز رئیس جمهور روسیه تاکید کرده بود که مسکو هر اقدامی که ممکن است در جهت حل و فصل همه جانبه مسائل میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجام خواهد داد.

در تازه‌ترین تنش‌ها میان ایروان و باکو در قفقاز جنوبی بر سر مناطق مورد مناقشه (قره‌باغ)، در اواسط سپتامبر درگیری‌های گسترده‌ای بین نیروهای دو طرف در امتداد مرز مشترک آنها رخ داد و این تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در هفته‌های اخیر و در بحبوحه اتهامات مداوم درباره نقض آتش‌بس مرزی، تشدید شده است.

هفته گذشته نیز دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان به صورت تلفنی گفتگو کرده است بنا به بیانیه سرویس مطبوعاتی کرملین، تحولات پیرامونی قره باغ با تاکید بر حل و فصل عملی و تضمین ثبات و امنیت در منطقه مورد بحث دو طرف قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: با توجه به تشدید تنش‌های کنونی بر سر کریدور لاچین، اهمیت پایبندی دقیق به مجموعه توافق‌های اساسی صورت گرفته میان سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت.