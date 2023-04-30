فرماندار ملارد بر تکریم ارباب رجوع در ادارات تاکید کرد

جابر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوتاه کردن فرآیندهای اداری، افزایش سرعت صدور مجوزهای کسب و کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ایجاد اشتغال خانگی و کمک به راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک، نظارت بر عملکرد کارکنان و سالم سازی ادارات در سال جدید به همه مدیران ادارات در ملارد تاکید شده است.

وی گفت: یکی از هدف‌های اصلی در کشور، خدمت رسانی و رضایت مردم و ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است و این امر در نظام اداری و اجرایی اسلامی جایگاه مهمی دارد.

فرماندار ملارد گفت: رضایت مردم از خدمات دستگاه‌های دولتی یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کار آمدی و رشد و توسعه است و مؤلفه‌هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با ارباب رجوع و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که موجب رضایتمندی مراجعین می‌شوند.