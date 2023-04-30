سند توسعه اقتصاد روستایی در مازندران ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح یکشنبه در جلسه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی مازندران اشاره به تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی اظهار داشت: طبق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه به سند توانمند سازی سازی استان‌ها توجه به اشاره شده است.

وی با اظهار اینکه سند توسعه و توانمندی اقتصادی برای تمامی روستاهای استان ترسیم شده است، افزود: در این راستا ۵۰۰ راستا روستا به صورت ویژه و در سال جاری از نظر اقتصادی توانمندسازی می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران ادامه داد: طبق سند ماده ۲۷ برنامه توسعه ششم اقتصادی، ۵۰۰ روستا امسال توانمندسازی می‌شود و عملیات اجرایی طرح آغاز شده است.

وی استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها را برای توانمندسازی روستاها لازم دانست و گفت: همه ظرفیت‌ها را برای توانمندسازی روستا در استان باید به کار گرفت.

فتح الله پور با اشاره به طرح‌های تهیه شده از سوی مشاوران مختلف برای توانمندسازی روستاییان اضافه کرد: این طرح‌ها پس از نهایی شدن در شورای برنامه ریزی استان و شهرستان‌ها مبنای عمل و توسعه مناطق روستایی قرار خواهند گرفت.

وی گفت: سند توسعه اقتصادی روستاها در مراحل نهایی است و ۹۰ درصد پیشرفت دارد.