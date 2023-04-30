حضور دو انیمیشن و یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آثار، انیمیشن سینمایی «لوپتو» به کارگردانی عباس عسکری و تهیهکنندگی محمدحسین صادقی و انیمیشن کوتاه «بیا آشتی کنیم» به کارگردانی عبدالله علیمراد از تولیدات مرکز انیمیشن سوره، در بخش رقابتی پنجمین دوره جشنواره انیمیشن پالم اسپرینگز آمریکا به نمایش درمیآیند.
پنجمین دوره این جشنواره از ۳۰ آوریل تا ۳ جولای برابر با ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ماه در شهر پام اسپرینگز آمریکا برگزار میشود.
این جشنواره هر سال به ۳۷ دسته از گروههای مختلف انیمیشن از جمله انیمیشن بلند، کوتاه، انیمیشنهای دو بعدی و سه بعدی، استاپموشن و دیگر انواع انیمیشنها جوایزی اعطا میکند. امسال بیش از ۲۵۰ انیمیشن مختلف از حدود ۱۰۳ کشور در دنیا در این جشنواره به رقابت میپردازند.
این دو انیمیشن پیش از این نیز در جشنوارههای مختلفی از سراسر دنیا حضور داشته و جوایزی را دریافت کردهاند.
همچنین اکران بین المللی انیمیشن سینمایی «لوپتو» مدتی است در کشور لبنان آغاز شده و به زودی در سایر شهرهای عربی از جمله عراق و سوریه نیز ادامه خواهد داشت.
پخش بین الملل این دو اثر برعهده مرکز بینالملل سوره است.
همچنین فیلم کوتاه «حلزون» اولین ساخته امینرضا علیمحمدی به جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز در کالیفرنیای آمریکا راه یافت.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مادری برای تحقق رویاهای فرزند خود در تلاش است ولی هیچ تصوری از دنیای کودک خود ندارد.
بهار نوحیان، ایلیا اخوان و علیرضا جاوید در «حلزون» ایفای نقش کردند و پخش این فیلم بر عهده سولماز اعتماد است.
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