۵۰ درصد بازماندگان از تحصیل مقطع ابتدایی گلستان به مدرسه بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا نظری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مجموع مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه بیش از ۳۴ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در گلستان وجود دارد که برنامه‌های خوبی برای بازگشت این دانش آموزان ترسیم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: در مقطع ابتدایی حدود سه هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان وجود دارد که موفق شدیم حدود هزار و ۵۰۰ دانش آموز را به مدرسه بازگردانیم.

وی گفت: حدود ۷۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل گلستان در زمره محصلان معلول ذهنی و جسمی محسوب می‌شوند که تلاش شده با حضور و نقش آفرینی بهزیستی دغدغه این دانش آموزان برطرف شود.

نظری افزود: در مقطع دانش آموزان متوسطه تلاش کردیم تا زمینه تحصیل مجازی دانش آموزان گلستان را تسهیل کردیم تا امکان ادامه تحصیل دانش آموزان فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: ۱۸ هزار و ۵۰۰ معلم گلستانی مشمول طرح رتبه بندی آموزش و پرورش شده اند که ۸۰ درصد آنها به رتبه اعطایی اعتراضی نداشتند و اعتراض ۲۰ درصدی فرهنگیان در دست بررسی است.

نظری ادامه داد: بر اساس برآوردها در سال تحصیلی جدید، تعداد دانش آموزان به ۴۱۰ هزار نفر خواهد رسید و ۲۴ هزار و ۴۵۹ معلم وظیفه تدریس را عهده دار هستند.