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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان:

۵۰ درصد بازماندگان از تحصیل مقطع ابتدایی گلستان به مدرسه بازگشتند

۵۰ درصد بازماندگان از تحصیل مقطع ابتدایی گلستان به مدرسه بازگشتند

گرگان- مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت که ۵۰ درصد از مجموع سه هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی استان به مدارس بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا نظری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مجموع مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه بیش از ۳۴ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در گلستان وجود دارد که برنامه‌های خوبی برای بازگشت این دانش آموزان ترسیم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: در مقطع ابتدایی حدود سه هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان وجود دارد که موفق شدیم حدود هزار و ۵۰۰ دانش آموز را به مدرسه بازگردانیم.

وی گفت: حدود ۷۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل گلستان در زمره محصلان معلول ذهنی و جسمی محسوب می‌شوند که تلاش شده با حضور و نقش آفرینی بهزیستی دغدغه این دانش آموزان برطرف شود.

نظری افزود: در مقطع دانش آموزان متوسطه تلاش کردیم تا زمینه تحصیل مجازی دانش آموزان گلستان را تسهیل کردیم تا امکان ادامه تحصیل دانش آموزان فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: ۱۸ هزار و ۵۰۰ معلم گلستانی مشمول طرح رتبه بندی آموزش و پرورش شده اند که ۸۰ درصد آنها به رتبه اعطایی اعتراضی نداشتند و اعتراض ۲۰ درصدی فرهنگیان در دست بررسی است.

نظری ادامه داد: بر اساس برآوردها در سال تحصیلی جدید، تعداد دانش آموزان به ۴۱۰ هزار نفر خواهد رسید و ۲۴ هزار و ۴۵۹ معلم وظیفه تدریس را عهده دار هستند.

کد مطلب 5767241

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