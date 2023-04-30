مشاجره اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه یکصد و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش توسط علیرضا زاکانی میان پرویز سروری و مهدی عباسی مشاجره‌ای صورت گرفت.

عباسی مدعی ارائه گزارش عدم شفافیت‌ها بود که با مخالفت سروری مواجه شد.