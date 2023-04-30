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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

در صدوچهل‌وسومین جلسه شورای شهر تهران؛

مشاجره اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا+فیلم

مشاجره اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا+فیلم

در یکصد و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران میان دو نفر از اعضای شورای شهر تهران مشاجره صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه یکصد و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش توسط علیرضا زاکانی میان پرویز سروری و مهدی عباسی مشاجره‌ای صورت گرفت.

عباسی مدعی ارائه گزارش عدم شفافیت‌ها بود که با مخالفت سروری مواجه شد.

کد مطلب 5767299
مهشید جعفری معظم

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