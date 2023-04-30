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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

وزارت دفاع روسیه:

بیش از ۴۸۰ مزدور و نظامی اوکراینی در محور دونتسک کشته شدند

بیش از ۴۸۰ مزدور و نظامی اوکراینی در محور دونتسک کشته شدند

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای درباره روند عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: بیش از ۴۸۰ مزدور و نظامی اوکراینی در محور دونتسک کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: بیش از ۴۸۰ مزدور و نظامی اوکراینی در محور دونتسک کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌افزاید: بیش از ۲۰۰ تُن مهمات نظامیان اوکراینی در نزدیکی کراماتورسک نابود شده است. در محور کوپیانسکی و کراسنولیمانسکی نزدیک به ۱۵۰ نظامی اوکراینی از بین رفتند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا بالغ بر ۳۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. همچنین تعداد زیادی از تسلیحات نظامیان کی یف از بین رفته است.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده اند.

از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.

کد مطلب 5767608

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    نظرات

    • دهقان AE ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      7 2
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      در خط مقدم نبرد اصل تاکیک فرمانده و روحیه نیرو و هدفاز جنگیدن برتری مشخص مینماید و در درجه دوم سلاح که اوکراینی ها هیچکدام ندارند
    • دهقان AE ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      4 0
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      ریاست اوکراین باید تحت توهم موردی باشد که سخن از پیروزی به زبان میاره احتمالا در اوکراین کلا اخبار تلفات جنگ سانسور میگردد وگرنه با این حجم تلفات روزانه هیچ فردی جرات پا گذاشتن در میدان نبرد ندارد یا به اجبار اعزام می‌شوند فقط برای خالی نبودن معرکه جنگ جای شگفتی هست
    • IR ۰۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      3 0
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      چرا پوتین احترام میزاره به غیر نظامی ها.مثل خود غرب اگر عمل می‌کرد دو روز اکراین رو داغون می‌کرد.هم مزدور هم ناتو در تمام دنیا میارن غربی ها.نمیخاد در دنیا مثل غرب منفور باشه.تمام دنیا دوستش دارن چون برا کشورش و دنیا خوب بود.انسان بوده.الانم فقط کار اون انگلیس و سیا هست.تا وقتی مرکل بود اجازه نمیدا
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      5 7
      پاسخ
      کسی که از کشورش دفاع میکنه تا کی شده مزدور
    • یکی بود ودیگر نیست IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      1 4
      پاسخ
      مزدور؟!!!!!!!!
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      1 5
      پاسخ
      روسیه‌متجاوز‌مزدورهستن‌
    • امیر IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
      4 0
      پاسخ
      درودخدابرپوتین ومدودوف وارتش دلاورروسیه دست خدابهمراهتان بااروپاوامریکا تنهایی میجنگید خداباشماست مرگ براوکراین وامریکا واروپای جنایتکار
    • امیر IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
      1 3
      پاسخ
      کسی که از کشورش دفاع می‌کنه مزدور نیست

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