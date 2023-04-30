به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: بیش از ۴۸۰ مزدور و نظامی اوکراینی در محور دونتسک کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌افزاید: بیش از ۲۰۰ تُن مهمات نظامیان اوکراینی در نزدیکی کراماتورسک نابود شده است. در محور کوپیانسکی و کراسنولیمانسکی نزدیک به ۱۵۰ نظامی اوکراینی از بین رفتند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا بالغ بر ۳۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. همچنین تعداد زیادی از تسلیحات نظامیان کی یف از بین رفته است.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده اند.

از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.