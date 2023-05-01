جزییاتی از حمله موشکی روسیه به تأسیسات نظامی اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع فدراسیون روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور شب گذشته یک حمله موشکی با تسلیحات هوایی و دریایی با برد بالا به تأسیسات نظامی- صنعتی اوکراین انجام داده است.

در ادامه این بیانیه آمده که این حملات با موفقیت انجام و اهداف مورد نظر نابود شده اند؛ از این رو کار شرکت‌هایی که در زمینه تولید مهمات، سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای نظامی اوکراینی فعالیت می‌کردند، مختل شده است.

برخی از رسانه‌ها نیز قدرت انفجار حملات شب گذشته روسیه به زیرساخت‌ها و انبارهای مهمات اوکراین را بسیار زیاد توصیف کرده اند.

رسانه‌های اوکراینی ساعاتی پیش از وقوع چند انفجار در شهر کی‌یف و هم‌زمان به‌صدادرآمدن آژیرهای خطر حمله موشکی در چند منطقه این کشور خبر داده بودند.

ارتش اوکراین مدعی شد که ارتش روسیه با استفاده از یک هواپیمای راهبردی در دریای خزر، ۱۸ موشک به خاک اوکراین شلیک کرده اما پدافند هوایی ارتش اوکراین ۱۵ موشک را رهگیری و منهدم کرد!

ارتش روسیه در هفته‌های اخیر راهبرد و تاکتیک خود را در میدان جنگ تغییر داده و با حملات موشکی و پهپادی گسترده، زیرساخت‌های اوکراین را بمباران می‌کند. حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساخت‌های انرژی اوکراین از بین رفته است.

پس از حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بارها از آمریکا و مقامات اروپایی درخواست کرد که سامانه‌های پدافندی پیشرفته در اختیار این کشور قرار دهند. سرانجام چهارشنبه گذشته واشنگتن‌پست گزارش داد که دولت آمریکا قرار است یک سامانه ضدموشکی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد؛ هر سامانه پاتریوت دارای حداکثر ۸ پرتابگر است که بسته به نوع مهمات مورد استفاده بین ۴ تا ۱۶ موشک را در خود جای می‌دهد.

منابع آگاه به واشنگتن‌پست گفته‌اند نیروهای آمریکایی در خاک یک کشور ثالث، احتمالاً آلمان، نحوه استفاده از این سامانه را به اوکراینی‌ها آموزش خواهند داد.