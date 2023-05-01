قوه قضائیه با قید فوریت عوامل قتل شهید «الداغی» را مجازات کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: شهادت حمیدرضا الداغی نشان داد که غیرتمندان سبزواری هنوز هم زنده هستند و دیروز با مغول مقابله کردند و امروز با اراذل و اوباشی که از پشت خنجر می‌زنند، مقابله می‌کنند.

وی بیان کرد: این اراذل و اوباش با شعار «زن، زندگی و آزادی» زنده شدند و در نیمه شب در خیابان خلوت تلاش می‌کنند دختران سرزمینمان را به زور سوار خودرو کنند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهید غیرت، حمیدرضا الداغی مردی از تبار سربداران بود که خون غیرتش به پای حفظ ناموس ایران ریخت تا معلوم شود که سلامت جامعه جانفشانی می‌خواهد و امر به معروف و نهی از منکر هنوز هم زنده و پاینده است.

وی تاکید کرد: از مجموعه قوه قضائیه می‌خواهم تا با قید فوریت به این موضوع با قاطعیت رسیدگی کنند تا مجازات عوامل این حادثه درس عبرتی برای اراذل و اوباشی باشد که با ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم امنیت جامعه را برهم می‌زنند.

عنابستانی اظهار داشت: از نیروی انتظامی می‌خواهم تلاش ویژه‌ای برای مسئله حجاب داشته باشند تا عوامل ایجاد این قبیل اتفاقات در جامعه کاهش یابد. خون این شهید غیرت می‌تواند برگ جدید دیگری در شرایط امروز جامعه رقم بزند.