وزارت بهداشت می خواهد پرستاران از قانون تعرفه گذاری متنفر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در جلسه شورای عالی نظام پرستاری کشور که روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، گفت: پرداخت‌های علی الحساب بر خلاف قانون تعرفه گذاری است و اتفاقاً در راستای متنفر سازی و بدبین کردن پرستاران نسبت به این قانون است.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری با صدای بلند اعلام می‌کند که این نوع رفتارها و این نوع پرداخت‌ها کاملاً سلیقه‌ای، برخلاف قانون و از نظر جامعه پرستاری، مردود است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور تصریح کرد: بحث مراقبین سلامت که اخیراً توسط یکی از مسئولین وزارت بهداشت در رسانه ملی مطرح شده است، غیر علمی و غیر اصولی است و برخلاف مباحث کارشناسی و مورد تأیید سازمان نظام پرستاری نیست.

در این نشست، شمس‌الدین شمس رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور، گفت: برخی می‌خواهند سازمان نظام پرستاری مطیع و فرمانبر باشد و برای این برنامه دارند.

وی افزود: کشیدن دعوا و درگیری داخل حرفه و بین پرستاری، راهبرد اشتباه و برنامه‌ریزی شده‌ای است که ما به هیچ وجه وارد آن نشدیم، برخی دوستان اشتباهاً به آن دامن زدند.

همچنین، کورش نادری نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری، مهم‌ترین دستاورد دوره پنجم سازمان نظام پرستاری را، اجرایی شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری دانست و گفت: این اتفاق مربوط به دوره فعلی وزارت بهداشت نیست، بلکه شروع آن در وزارت قبل بود و هم اکنون ادامه دارد.