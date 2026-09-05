به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ این فدراسیون برگزاری دومین دوره مسابقات لیگ برتر بیلیارد را در برنامه دارد.

این دوره مسابقات ۱۵ تا ۲۲ شهریور همزمان در دو رشته اسنوکر و پاکت بیلیارد به میزبانی هیئت استان فارس برگزار خواهد شد.

در رشته پاکت بیلیارد ۱۹ تیم از ۱۰ استان تهران(۳ تیم)، اصفهان(۳ تیم)، خراسان رضوی (۳ تیم)، فارس(۲تیم)، بوشهر(۲ تیم)، کرمان (۲ تیم)، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران و یزد (یک تیم) برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

۱۶ تیم از ۱۰ استان خوزستان (۳ تیم)، تهران(۲ تیم)، خراسان رضوی(۲ تیم)، خراسان جنوبی(۲تیم)، کرمان ،سیستان و بلوچستان، گلستان، فارس، مازندران و البرز (۱ تیم) هم حضور خود را در رقابت های اسنوکر نهایی کرده اند.

استقلال از تیم های شرکت کننده در هر دو رشته اسنوکر و پاکت بیلیارد است. تیمی خوش نام و خوش پیشینه در ورزش کشور که برای نخستین بار وارد رشته های بیلیاردی شده است و با جذب نفراتی مانند علی قره گوزلو، امیر سرخوش، علی روشنی کیا، تیرداد آزادی پور، حسین نوری، عرشیا جوکاردولت آبادی و متین نقدی گام محکمی برای حضور نتیجه بخش در این دوره رقابت ها برداشته است.

با حضور استقلال و ترکیبی از بازیکنان ملی پوش که در اختیار دارد، به طور حتم دومین دوره لیگ بیلیارد در سطح کیفی به مراتب بالاتری برگزار خواهد شد به خصوص که حضور آبی پوشان قطعا انگیزه ای برای دیگر تیم ها هم خواهد بود تا در رقابت با شاگردان کامران شهلا (مربی استقلال)، خود و توانمندی های‌شان را به نمایش بگذارند و همین مسئله بر کیفیت لیگ اضافه خواهد کرد.

تیم های شرکت کننده در دومین دوره مسابقات لیگ برتر بیلیارد به این شرح هستند:

پاکت بیلیارد - ۱۹ تیم

آرش یزد، استقلال تهران، راکت بوشهر، رویال اصفهان، پلاتین تهران، پالادیوم مشهد ، تارگت تهران، آریا کرمان، بهروز بوشهر، هیئت کهگیلویه و بویراحمد، هیئت مازندران، هیئت خمینی شهر، کیوبال گنبد، هیئت سیرجان، شهرداری صدرا شیراز، ابریشم مشهد ، ایران پروشیراز، آرونیک اصفهان، خشایار مشهد

اسنوکر - ۱۶ تیم

آریا کرمان، استقلال تهران، هیئت ماهشهر، شهدای مس رفسنجان، گراد بیرجند، پارس بیرجند، هیئت مازندران، پالادیوم مشهد، هیئت البرز، تک چوب خوزستان، مستر فارس، رست سیستان و بلوچستان، کیوبال گنبد، خشایار مشهد، دیبا تهران، هیئت خوزستان