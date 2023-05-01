رانندگان کمباین و تراکتور ایمنی تردد را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایار ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با توجه به نزدیکی به فصل برداشت، افزایش تردد کمباین و تراکتورها در جاده‌های فرعی و گاهاً اصلی را خواهیم داشت.

وی ابراز داشت: از رانندگان این دستگاه‌های کشاورزی درخواست می‌شود از رانندگی در تاریکی شب خودداری کرده و در صورت تردد از برچسب‌های شبرنگ و یا پرچم‌های روشن استفاده کنند.

دانیار با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته فوتی ناشی از حوادث رانندگی در استان گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: دو مورد انحراف خودروها در بهمئی و یاسوج ثبت شد.

دانیار افزود: این حوادث چهار مصدوم برجای گذاشت.