دومین خانه محیط زیست در رودسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهاب زاده فرماندار رودسر ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح دومین خانه محیط زیست، اظهار کرد: پسماند یکی از ابر چالش‌های گیلان و رودسر است که بیش از ۴۰ سال درگیر این حل این چالش بزرگ هستیم.

وی با اشاره به راهکارهای برون رفت از چالش پسماند، افزود: مسئله پسماند با آموزش و کاهش حجم تولید زباله و همچنین ترویج فرهنگ تفکیک سازی از مبدا قابل حل است.

فرماندار رودسر با تاکید تعیین تکلیف زباله‌های تفکیک ناپذیر، بیان کرد: در راستای ساماندهی و تفکیک سازی زباله، پهنه بندی که در سطح شهرستان رودسر انجام گرفته نتایج قابل قبولی به دست آمده است.

شهاب زاده ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه پسماند در رودسر در حال انجام است که این عملکردها در اولین فرصت به اطلاع مردم خواهد رسید.

راه اندازی خانه‌های محیط زیست جلب مشارکت مردمی را در بر دارد

«رحمان پورحسین» رئیس محیط زیست رودسر در ادامه گفت: راه اندازی خانه‌های محیط زیست فرهنگ سازی، حفظ و مراقبت از محیط زیست و جلب مشارکت مردمی را در بر دارد.

وی ادامه داد: خانه‌های محیط زیست در زمینه اطلاع رسانی، آموزش و تحقیقات که موجب احیا، بهبود و توسعه محیط زیست می‌شود می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند.

پورحسین توجه به محیط زیست را بیشتر از هر زمان دیگری ضروری و اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: خانه محیط زیست، با هدف ارتقای سطح دانش کاربردی و مهارتی شهروندان در زمینه حفظ محیط زیست و بهره‌گیری از دانش متخصصان و سازمان‌های مردم نهاد، شناسایی معضلات محیط زیست محله، معضلات زیست محیطی محله و شهرها، راه اندازه می‌شود.