نرخ باروری مشهد کمتر از ۱.۶ است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت به اولویت‌های نظام سلامت در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: جوانی جمعیت، دومین اولویت در حوزه نظام سلامت است که براساس شاخص‌های رسمی، نرخ باروری یا «تی اف آر» ۲.۵ درصد نماد باروری بالا، ۲.۱ متوسط و کمتر از ۲ درصد هم شاخص باروری ضعیف و نشانه روبه پیری رفتن جامعه است و خراسان رضوی اکنون شاخص باروری ۲.۱ و مشهد شاخص ۱.۶ درصدی دارد که شرایط مساعدی محسوب نمی‌شود. همچنین در سه شهرستان درگز، قوچان و کلات شرایط به مراتب ضعیف‌تر و شاخص ۱.۴ داریم که اصلاً مناسب نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه طرح «پزشکی خانواده» اولویت اول امسال است، از اهمیت ویژه اجرای این طرح در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت گفت.

وی با بیان اینکه از نهم تا شانزدهم اردیبهشت ماه هفته سلامت است که امسال به نام «سلامت برای همه با پزشکی خانواده» نامگذاری شده است، بیان کرد: روزهای این هفته شامل «پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت»، «جوانی جمعیت و سالمندی سالم»، «دسترسی عادلانه به سلامت»، «جامعه سالم و رشد و تولید»، «اقتصاد خانواده و پزشکی خانواده»، «سلامت و رسانه» و «پزشکی خانواده و سبک زندگی سالم» است.

حسینی با بیان اینکه ۱۵ الی ۲۰ درصد زوج‌ها نابارور هستند، افزود: پنج مؤلفه ازدواج، فرزندآوری، باروری، سقط و طلاق در بحث جوانی جمعیت تأثیرگذار است که ما در دانشگاه علوم پزشکی بر دو مؤلفه باروری و سقط تاکید فراوانی داریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به غربالگری‌های انجام شده در سال گذشته عنوان کرد: ۱۲.۴ درصد از افراد بالای ۳۰ سال مبتلا به دیابت و ۳۰ درصد نیز مبتلا به فشار خون هستند و در این راستا، ۳۰ هزار مورد پیگیری و غربالگری شکل گرفته است. همچنین از ۸۵ هزار نوزاد، آزمایش نمونه خون پاشنه پا گرفته‌ایم که ۴۰۰ مورد برای غربالگری دیابت و فشار خون شناسایی شده‌اند.

وی در ادامه به حیوان گزیدگی‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سه هزار مورد حیوان گزیدگی داشتیم که ۷۷ درصد سگ، ۱۶ درصد گربه و ۷ درصد سایر حیوانات و جانوران بوده‌اند. در این راستا، ۶۶ هزار واکسن هاری به میزان ۲۲۸ دوز تزریق شده است و ۳ هزار و ۳۰۰ سرم هاری استفاده شده است و در کل هزینه‌ای معادل ۷۸ میلیارد تومان برای این بیماری هزینه شده است.

حسینی ادامه داد: در مسئله غربالگری سرطان پستان، ۲۶۰ هزار مورد غربالگری بانوان ۳۰ تا ۶۹ سال صورت گرفته است.