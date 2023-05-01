محسن تدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حال حاضر ۱۰۲ پزشک متخصص و فوق تخصص و همچنین ۱۷۷ پزشک عمومی در منطقه تخت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خدمات ارائه می‌دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: پزشک آنکال زمان بندی دارد که به سه تقسیم می‌شوند و در موارد ضروری ۳۰ دقیقه فرصت دارند خود را بر بالین بیمار حاضر کنند.

وی تصریح کرد: در برخی تخصص‌ها که کمبود داریم و پزشک یک چند جا همزمان باید حضور یابد در زمان آنکال برخی مشکلات نیز برای پزشکان و بیماران پیش می‌آید و این از چالش‌های مهم دانشگاه است.

تدین بیان کرد: تمام بازدیدهای انجام شده موردی نیست که مطب پزشک کارت خوان نداشته باشد و مطب پزشکی که خواستار پول نقد یا واریز به کارت دیگری باشند به سامانه ۱۹۰ گزارش شود حتماً رسیدگی می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه تاکید کرد: مرکز شیمی درمانی و غربالگری سرطان تربت حیدریه در محل بیمارستان امام حسین علیه السلام در حال ساخت است که با کمک خیرین و جذب بودجه وزارتخانه بخش شیمی درمانی تا چند ماه آینده فعال می‌شود، اما بخش رادیوتراپی آنکه نیازمند بونکر و شتاب دهنده است که مقداری ممکن است زمان بر باشد.

وی تصریح کرد: برای توسعه بیمارستان امام حسین علیه السلام تملک اراضی اطراف به میزان ۳.۵ هکتار انجام شده، امابرای بیمارستانی با ۲۷۲ تختخواب با ارائه خدمات جامع و ایده‌آل برای حداقل چهل سال آینده که تمام فضا را داشته‌باشد حدود ۱۰ هکتار زمین نیاز است.