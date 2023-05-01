توزیع مناسب منابع به تولید ثروت و اشتغال پایدار منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر دوشنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در سال جدید که با دبیری «علاءالدین ازوجی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار شد با اشاره به اهمیت و لزوم تحقق شعار سال، گفت: توزیع مناسب منابع به تولید ثروت و ایجاد اشتغال جدید منجر می‌شود و آثار آن در رشد اقتصاد و کاهش تورم مشخص خواهد شد.

وی تداوم و ایجاد امنیت تولید و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی را برای رونق بیشتر تولید، مهم ارزیابی کرد و افزود: تسهیل در صدور مجوزها و اصلاح قوانین برای مشارکت و حضور بخش خصوصی، زمینه ساز ایجاد رشد اقتصادی، افزایش تولید و رونق اشتغال خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه در استان تهران ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی فراوانی وجود دارد، افزود: از آنجایی که رونق اقتصاد استان تهران به رونق اقتصاد کشور گره خورده است، در راستای تحقق شعار سال باید طرحی با رویکرد استانی و توجه به شاخص‌های اقتصاد کشور، تهیه و در سال جاری اجرایی شود.

فخاری خاطر نشان کرد: در این راستا، کارگروهی ایجاد و در آن، وظایف دستگاه‌ها و نهادها تبیین خواهد شد و از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری نیز برخوردار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران را در تحقق شعار سال، مهم توصیف کرد و افزود: توسعه یافتگی استان، منوط به برنامه‌ریزی، نظارت، تلفیق و ترجیح امور توسط این سازمان است.