به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر سه شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پتروپالایش در منطقه پارس شمالی در بندر دیر با بیان اینکه امام و انقلاب به ما هویت بخشیدند، اظهار داشت: کارگر عامل توسعه و پیشرفت و ترقی کشور است و احترام به این قشر، احترام به پیشرفت و توسعه کشور است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه قبل از انقلاب بیگانگان از منابع ما برای خود استفاده می‌کردند، افزود: امروزه به برکات نظام مقدس اسلامی همه شهرهای استان بوشهر گازدار شده‌اند.

وی با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، گفت: فرزندان این مرز و بوم در دوران دفاع مقدس با شجاعت از مرزهای آبی ما و خلیج فارس دفاع کردند اما قبل از انقلاب رژیم پهلوی بحرین را واگذار کرد.

محمدی زاده با تبریک روز معلم، بیان داشت: شهید مطهری از شخصیت‌های کم نظیر و با آثار متعدد خود نظریه پرداز انقلاب اسلامی بود و باید افتخار کنند که چنین روزی به نامشان است.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر بیش از ۱۱۱ معلم شهید و ۴۴۰ دانش آموز شهید داریم، ادامه داد: این شهیدان برای حفظ این انقلاب و نظام جنگیدند و شهید شدند و صدها معلم و هزاران دانش آموز ایثارگر دیگر دادیم که به آنها افتخار می‌کنیم؛ معلمان در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و مقاطع بعدی نقش اصلی در دفاع از انقلاب داشته و دارند.

استاندار بوشهر از افزایش تولید میعانات گازی در پارس جنوبی به یک میلیون مترمکعب در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: دولت با خام فروشی مخالف است و حتماً باید ساز و کاری برای تبدیل میعانات به فرآورده و ایجاد ارزش افزوده و شغل برای جوانان بیندیشیم.

وی با بیان اینکه زیبنده نیست که میعانات خود را به صورت خام به کشورهای دیگر بفروشیم، تاکید کرد: چنین پروژه‌هایی مانند پتروپالایشگاه ها مواد خام را به زنجیره ارزش افزوده تبدیل می‌کنند و سپس به کالاها و فرآورده‌های دیگر تبدیل و ایجاد شغل می‌شود.

محمدی زاده با اعلام اینکه نباید با خام فروشی محصولات نفت و گاز جوانان خود را بیکار کنیم، عنوان کرد: سیاست ما تمرکز در شکل دهی واحدهای صنعتی در حوزه نفت گاز و ایجاد چنین طرح‌هایی در منطقه دیر تا شهرستان دشتی هستیم.

وی افزود: اواخر سال گذشته پروژه فاتح صنعت کیمیا در دیر شروع کردیم و امروز نیز عملیات احداث یک پتروپالایش شروع می‌کنیم و واحدهای جدیدی در منطقه شمالی یکی یکی ایجاد و توسعه می‌یابد و ظرفیت‌های اشتغال را در این مناطق بالا می بریم و از ظرفیت نیروهای بومی حداکثر بهره برداری خواهیم کرد.

استاندار بوشهر یادآور شد: در گذشته بسیاری از پروژه‌ها در فرایند اداری معطل می‌شد و به همین دلیل سرمایه گذار دست از کار می‌کشید اما در این دولت این گونه نیست و همه باید برای حمایت از سرمایه گذاران از چنین پروژه‌هایی حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه این سرمایه متعلق به همه است، تاکید کرد: کاری کنیم هم سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود سود کند و هم در کنار آن مردم از منافع چنین پروژه‌هایی بهره مند شوند و در این مسیر حرکت می‌کنیم.