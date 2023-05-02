به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره معماری عمار، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت با حضور عبدالحمید نقره کار رئیس جشنواره، سجاد صفار مدیر جشنواره و سعید خورشیدی رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره، پدر شهید آرمان علی وردی، مادر و پدر شهید مصطفی کریمی و مادر شهید روح الله عجمیان در سالن اجتماعات حسینیه هنر برگزار شد.

در ادامه سجاد صفار مدیر نخستین جشنواره معماری عمار گفت: اولین نگاه جشنواره معماری عمار این است که در فضا و زیست شهری تحولی با انقلاب اسلامی را شاهد باشیم. در اوایل انقلاب اسلامی تلاش‌هایی در این راستا انجام شد که مکفی نبود. در اصل انقلاب باید بیش از این برای زیست شهرها احترام قائل شود. ما تلاش کردیم با استفاده از پژوهش‌هایی که طی ۱۳ سال در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی انجام شد، از نتایج آن خروجی بگیریم و در نهایت متوجه شدیم که تحقق این خروجی در ساخت معماری سبب نتایج ماندگارتری خواهد شد.

وی افزود: ما دوست داریم داستان انقلاب را در شهر زنده کنیم و میدان قیام و میدان ۱۵ خرداد از جمله این مناطقی است که تلاش خواهیم کرد تا روایت‌هایش را در قالب هنر زنده کنیم.

مدیر نخستین جشنواره معماری عمار با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا نباید روح انقلابی را در فضایی که خود دارای روح هویت است، زنده نگهداریم، گفت: ما باید جریان اجتماعی چنین وقایع تاریخی را در آن فضای خود زنده نگهداریم به همین جهت در ۲۵ نقطه سراسر کشور قرار است این امر را محقق کنیم که می‌توان به شهرهایی همچون مشهد، اردکان، قم، یزد، شیراز، اراک، اهواز، اصفهان، بوشهر، سبزوار، دزفول، شهرضا، تهران و شهر ری اشاره کرد.

وی ادامه داد: در بخش رقابتی این جشنواره چند جایزه در نظر گرفته ایم که می‌توان به جایزه روح الله به یاد شهید روح الله عجمیان و با نگاه انقلابی، جایزه آرمان به یاد شهید آرمان علی‌وردی با نگاه مفاهیم معماری ایرانی – اسلامی و تمدن نوین ایرانی اسلامی و جایزه مصطفی به یاد شهید مدافع حرم مصطفی کریمی با نگاه جبهه مقاومت اشاره کرد. همچنین شهید کریمی دانشجوی افغانستانی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که در رشته معماری تحصیل می‌کرد.

صفار گفت: بین ایستگاه شهدا، انقلاب، آزادی، مکان یابی شده است تا بتوانیم از ایده‌های جشنواره برای معماری آن استفاده کنیم.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در جشنواره معماری عمار از ۱۵ اردیبهشت تا یکم شهریورماه فرصت ثبت نام دارند و پس از اتمام این جشنواره در بازده سه هفته‌ای، آثار داوری و ارزیابی می‌شود و در نهایت پایان شهریور و پس از اتمام ماه محرم و صفر، آئیین افتتاحیه و اختیامیه جشنواره را برگزار خواهیم کرد.

مدیر نخستین جشنواره معماری عمار گفت: در کنار جشنواره اصلی، در چهار شهر، جشنواره منطقه‌ای را برگزار خواهیم کرد. در تعاملی که با مسئولان و مدیریت شهری داشته ایم این اقبال را از سوی آنها شاهد هستیم که فضاهایی که در جشنواره طراحی می‌شود، به اجرا برسد. الگوسازی از این نقاط کوچک آغاز شود. همچنین مکان رویدادهایی را ما براساس پژوهش‌ها شناسایی کرده ایم.

صفار گفت: کمپین راه اندازی نشانه گذاری مکان رویدهای انقلاب اسلامی را که به نوعی کمپین مردمی است، راه اندازی کرده ایم تا مردم فضاهای خاطره انگیز و مؤثر اجتماعی را در حوزه انقلاب اسلامی به ما معرفی کنند تا بتوانیم برای ثبت میراث ملی اقدام کنیم.

متأسفانه کارفرمایان دولتی و ملی غرب زده هستند

در ادامه عبدالحمید نقره‌کار دبیرکل نخستین جشنواره معماری عمار گفت: تقدیر از خانواده شهدا یک نوع فرهنگسازی است که این نوع فرهنگ باید تقویت و ادامه دار شود. انقلاب اسلامی بایستی در آن جایگاه و شأنی که دارد مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: اسلام هم برای انسان تعبیر و تعریف دارد و هم برای جامعه و هم برای تاریخ؛ فلسفه تاریخ اسلامی ما در سه اخیر شاهد وقایعی بود. در طی این سال‌ها همه مکاتب مقاله نوشتند و تلاش کردند تا نظرات شأن را ارائه کنند اما عملاً فرهنگ و تمدن غرب به کجا کشیده شد؟ در کجای تاریخ همچون تاریخ امروز سراغ دارید که شاهد اینچنین جنایت، فساد، دروغ و تقلب باشد؟ در عصر حاضر شاهد مشیت الهی بودیم که این مشیت حاک شد و انسان پیامبرگونه ای همچون امام خمینی (ره) در عصر ما حاضر شد و مردم انقلابی را پای کار آورد و انقلاب اسلامی ایرانی تحقق یافت و در ادامه بساط تاریخ لیبرال و سرمایه داری از بین رفت و تاریخ توسط جوانان انقلابی به فرهنگ اسلامی درحال تحقق است.

دبیرکل نخستین جشنواره معماری عمار گفت: مقام معظم رهبری این تحول را در دو گام محقق کردند. اولین گام تدوین قانون اسلامی بود که تلاش‌های فردی و جمعی محدودی انجام شد و در حوزه فرهنگ و هنر نتایج مؤثری از فعالیت‌های شهید آوینی و شهید چمران … شاهد بودیم. در گام دوم ایشان تمدن نوین اسلامی با هویت اسلامی – ایرانی را مطرح کردند با تأکید بر اینکه ما هنوز به تمدن اسلامی نرسیده ایم و تمدن موجود راضی کننده نیست.

وی افزود: فرهنگ، هنر، معماری و شهرسازی ما به گونه‌ای است که در فرهنگ غرب جریان دارد. تمدن ما باید مبتنی بر ایمان و عمل صالح، فرهنگ الهی و فرازمانی و فرامکانی باشد. بایستی در خلق آثار هنری، معماری، شهرسازی این اصول هویت ساز رعایت شود.

نقره کار گفت: اینگونه نیست که هر رئیس جمهور و استاد و… با شما همراه باشد، بلکه باید جهادی پای میدان بیایید و تبیین کنید. مقاله و کتاب بنویسید و به نظریه پردازی بپردازی. تدریس کنید. تبیین و اقدام دو امری است که در کنار هم باید محقق شود. اقدام هم کاری است که امروز در جشنواره عمار انجام می‌شود و الگوسازی می‌کند.

وی ادامه داد: نهادها باید پای کار بیایند و الگوسازی کنند و به تشویق جوانان بپردازند. متأسفانه کارفرمایان دولتی و ملی غرب زده هستند و خودباخته فرهنگ و تمدن غرب اند. عوامل جشنواره سعی دارد با تشویق جوانان در این حوزه برای جامعه مدل سازی و الگوسازی کند.

معماری بخش جدی از سبک زندگی و فرهنگ عمومی مان است

در ادامه سعید خورشیدی رئیس شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره معماری عمار، گفت: چند سال گذشته مقام معظم رهبری در توصیف خاطرات و تاریخ شفاهی دفاع مقدس از استعاره‌ای به نام گنج استفاده کردند که این خاطرات و تجربه‌های دفاع مقدس گنجی است که باید آن را استخراج کنیم و مورد بهره برداری قرار دهیم.

وی ادامه داد: معتقدیم تجربه انقلاب اسلامی عینیت یافته و بسیاری از ارزش‌ها، الگوها و گفتمان انقلاب اسلامی است و تلاش‌هایی برای استخراج این گنج در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شده است. ما در این دفتر معتقدیم با استخراج گنج به تنهایی کار به جایی نمی‌رسد بلکه باید فرآیندهایی برای به کارگیری از ارزش افزوده آن در دل تاریخ داشته باشیم.

رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره معماری عمار گفت: جشنواره فیلم عمار تلاش می‌کند تا از داشته‌ها، خروجی هنری داشته باشد و از جشنواره، ظرفیت‌های دراماتیک و بصری مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین در جشنواره علوم انسانی عمار با تئوریک سازی تجربه انقلاب اسلامی، سعی داریم تا زمینه ساز تحول در حوزه علوم انسانی باشیم. جشنواره معماری عمار هم به نوعی در تکمیل این پازل است و اولین تلاش‌هایی است تا این گنج در حوزه سبک زندگی به کار آید. معماری بخش جدی از سبک زندگی و فرهنگ عمومی مان است. باید تلاش کرد تا براساس تجربه زیسته انقلاب اسلامی به ایده‌ها دست یابیم.

وی ادامه داد: در جشنواره معماری عمار توجه جدی بر مکان‌ها و رویدادهایی داریم که قبلاً تلاش کرده ایم با فعالیت‌های تاریخ شفاهی روایت‌هایی که در آن مکان تجلی یافته اند را مورد توجه قرار دهیم و آن را در سازه‌های معماری بازنمایی کنیم.

در انتهای نشست پوستر سه جایزه مصطفی، آرمان و روح الله با حضور والدین شهید مدافع حرم مصطفی کریمی، مادر شهید روح الله عجمیان و پدر شهید آرمان علی‌وردی رونمایی و به رسم یادگار امضا شد.

همچنین پدر شهید آرمان علی‌وردی همراه با امضا، متنی را به یادگار در پاورقی پوستر جایزه آرمان نوشت: به نام خدا؛ آرمان عزیز به آرمانش رسید، آرمانی شد. انشالله همگان راهش را ادامه دهند.