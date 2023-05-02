به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسلم مویدی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع تصرف ۷۰ هزار متر مربع از اراضی مستعد کشاورزی در روستای «سراب یاس» شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: آزادسازی اراضی یاد شده به منظور مبارزه با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان پس از دریافت دستور قضائی از دادستانی و با همکاری نیروی انتظامی و فرمانده و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی شهرستان خرم آباد، اداره حقوقی مدیریت امور اراضی استان و سایر عوامل مرتبط انجام شد.

وی ادامه داد: مشارکت و نظارت عمومی مردم بهترین و مؤثرترین راه برای ‌حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی و باغی است و این دستگاه خدمات‌رسان در این راستا فعالیت‌های پیشگیرانه، آموزشی و ترویجی به صورت توزیع و نصب بنر و پوستر و برگزاری کلاس‌های آموزشی، آموزش چهره به چهره را در دستور کار خود قرار داده است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان، افزود: کارشناسان مروج پهنه این شهرستان با همکاری یگان حفاظت امور اراضی شهرستان خرم آباد ضمن بازدید و دهگردشی‌های مستمر خود به موارد تغییر کاربری‌های غیر مجاز با نگاهی ویژه توجه داشته و گزارش‌های مربوطه را برای پیگیری قضائی به اداره امور اراضی این شهرستان اعلام می‌کنند.

سرهنگ مسلم مویدی، ضمن تشکر از فعالیت فرمانده و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی شهرستان خرم آباد و اداره حقوقی مدیریت امور اراضی استان، گفت: از شهروندان درخواست و انتظار داریم که هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را از طریق تلفن (۱۳۱) اطلاع دهند تا با انجام اقدام مقتضی از سودجویی برخی افراد و تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری شود.