به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی‌زاده عصر سه‌شنبه در جریان بازدید نماینده فائو از روستای «آزادلوی موران» گرمی اظهار کرد: در قالب این طرح تلاش بر این است تا متناسب با شرایط اقلیمی و در راستای جهش تولید دیم‌زارها، ارقام سازگار با شرایط جوی منطقه مد نظر قرار گرفته و بذور مورد نیاز کشت شود.

وی تصریح کرد: سازمان فائو تلاش می‌کند تا در ایران و در سایت استان آذربایجان شرقی، همدان، کردستان و اردبیل این طرح را اجرایی کند که امیدواریم با استقبال کشاورزان و توجه به تناوب کشت، افزایش تولید و بهره‌وری را شاهد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: قرار است کشت غلات به ویژه هفت رقم ارقام جو و همچنین گیاهان علوفه‌ای، گلرنگ، دانه‌های روغنی متنوع در سه رقم و برخی دیگر از غلات سازگار با محیط پیرامونی در جریان کشت و زرع قرار گیرند.

تقی‌زاده افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح افزایش امنیت غذایی، پایداری تولید و بهبود معیشت کشاورزان است که انتظار می‌رود به اهداف مورد نظر در سال‌های آینده در این زمینه دست پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما شرایط مناسبی را در سال‌های اخیر در کشت اراضی دیم‌خیز به وجود آوردیم که با همکاری ستاد اجرایی امام، طرح بزرگ جهش تولید هدف‌گذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: با توجه به شرایط سخت خشکسالی و کمبود بارندگی‌ها، توجه به کشت و زرع متناسب و سازگار با شرایط پیرامونی می‌تواند بستر مناسبی را در افزایش تولید به وجود آورد.