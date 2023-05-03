  1. سیاست
  2. مجلس
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

آیت‌الله جنتی:

حل مشکلات جامعه کارگری یکی از ملزومات رشد تولید است

حل مشکلات جامعه کارگری یکی از ملزومات رشد تولید است

دبیر شورای نگهبان، گفت: رشد تولید جز با همه‌گیر شدن فرهنگ تلاش محقق نخواهد شد و حل مشکلات جامعه کارگری و رعایت حقوق آن‌ها یکی از ملزومات این امر مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) در جلسه این شورا با گرامیداشت روز معلم و تبریک به معلمان کشورمان، گفت: دیروز سالروز شهادت شهید مطهری (ره) بود که به نام روز معلم انتخاب شده که حقیقتاً انتخاب درستی است، چرا که ایشان، شهید راه آگاهی‌بخشی بودند و شغل معلمی هم تبلور آگاهی‌بخشی است.

وی آثار به جا مانده از استاد شهید مرتضی مطهری را بسیار ارزشمند دانست و افزود: در اهمیت این آثار همین بس که حضرت امام خمینی (ره) همگان را به حفظ آن‌ها سفارش کرده و فرموده‌اند: «من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می‏‌کنم که کتاب‌‏های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه‌های غیراسلامی فراموش شود.»

آیت‌الله جنتی از رسانه و سازمان‌های فرهنگی خواست تا برای آشنایی بیشتر جوانان با آثار استاد شهید مطهری برنامه‌ریزی کنند.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر این هفته را به همه کارگران و تولیدکنندگان کشور تبریک گفت و اظهار کرد: در هفته کار و کارگر به سر می‌بریم؛ در معارف اسلامی کار و کارگر دارای جایگاهی بسیار والا هستند.

وی تصریح کرد: در اسلام از کار به عنوان عبادت یاد شده و کارگر را شهید زنده برشمرده‌اند که بوسه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام بر دستان کارگر افتخاری ابدی است که نصیب این قشر با ارزش شده و یک فرهنگ‌سازی ماندگار است.

آیت‌الله جنتی تأکید کرد: رشد تولید جز با همه‌گیر شدن فرهنگ تلاش محقق نخواهد شد و حل مشکلات جامعه کارگری و رعایت حقوق آن‌ها یکی از ملزومات این امر مهم است.

دبیر شورای نگهبان در پایان گفت: اگر در هر جامعه‌ای تلاش به ارزش تبدیل و از افراد پرتلاش قدردانی شود و روش‌هایی مانند دلالی نکوهش شود، قطعاً آن جامعه مسیر پیشرفت و تعالی را طی خواهد کرد.

کد مطلب 5770243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه