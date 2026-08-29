به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان عصر شنبه همزمان با ششمین روز هفته دولت، در آئین عملیات احداث پنج زمین ورزشی با کف‌پوش گرانولی درجاریز که در مدارس استثنایی شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره آغاز شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها در مجموع ۳۰۰ مترمربع به فضاهای ورزشی مدارس استثنایی استان اضافه می‌کنند و قرار است محیطی ایمن و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای فعالیت‌های ورزشی آنان فراهم شود.

اقبال خانی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس استثنایی نقش مهمی در ارتقای سلامت، افزایش نشاط اجتماعی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت امکانات مدارس استثنایی استان افزود: نخستین کاروان تجهیزات مدارس و مراکز جامع در استان راه‌اندازی شده و در کنار آن، توسعه فضاهای ورزشی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان بیان کرد: با اجرای طرح‌های جدید، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از یک مترمربع به پنج مترمربع افزایش یافته است که گام مهمی در مسیر ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی به شمار می‌رود.

خانی ادامه داد: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برای رشد و توانمندسازی به فضاها و تجهیزات متناسب نیاز دارند و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف فراهم کند.

وی همچنین به ویژگی زمین‌های ورزشی جدید اشاره کرد و گفت: استفاده از کف‌پوش گرانولی درجاریز علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت ورزشی، ایمنی دانش‌آموزان را افزایش داده و می‌تواند از میزان آسیب‌های ناشی از زمین‌خوردن و برخورد هنگام فعالیت‌های ورزشی بکاهد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان تأکید کرد: توسعه فضاهای ورزشی در مدارس استثنایی باید متناسب با نیازهای دانش‌آموزان انجام شود تا این فضاها علاوه بر کارکرد ورزشی، به بستری برای افزایش اعتمادبه‌نفس، نشاط و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی آنان تبدیل شود.