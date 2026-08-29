قشقاوی:فاصله ۲۰ کیلومتری تا تهران نباید به معنای فاصله از امکانات باشد

به گزارش خبرنگار مهر،حسن قشقاوی، بعد از ظهر شنبه، در جمع مدیران شهرستان بهارستان با اشاره به ظرفیتها و مشکلات این منطقه اظهار کرد: نزدیکی به تهران نباید موجب نادیده گرفته شدن مطالبات و کمبودهای زیرساختی شهرستانهای جنوبغرب استان شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت بهارستان، گلستان و مناطق پیرامونی طی سالهای گذشته به دلیل گرانی مسکن و مشکلات اقتصادی از نقاط مختلف کشور به این منطقه مهاجرت کردهاند، گفت: اگرچه بسیاری از این افراد امروز بومی منطقه محسوب میشوند، اما همچنان بخش زیادی از خانوارها با مشکلات معیشتی و کمبود امکانات عمومی مواجه هستند.
قشقاوی با انتقاد از پایین بودن سرانههای درمانی و آموزشی در بهارستان افزود: شهرستانی با جمعیتی بالغ بر ۷۵۰ هزار نفر، از نظر تختهای بیمارستانی، مدارس و امکانات ورزشی با کمبود جدی مواجه است. این در حالی است که در فاصلهای کوتاه از تهران، امکانات و زیرساختهای بسیار گستردهتری در اختیار شهروندان قرار دارد.
نماینده مردم بهارستان و رباطکریم با اشاره به مشکلات آب و برق در برخی مناطق اظهار کرد: قطع آب و برق و مشکلات زیرساختی، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است و باید برای رفع این مشکلات، اقدامات جدی و فوری در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش گفت: نباید هزینههای مدارس به شکلی افزایش یابد که خانوادهها توان پرداخت آن را نداشته باشند. منابع مالی خانوادهها محدود است و مدارس نیز نباید برای جبران کمبود بودجه، فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند.
قشقاوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حاشیههای ایجادشده درباره ارتباط وی با مردم منطقه گفت: نماینده مردم نمیتواند در هفت شهر دارای هفت خانه باشد، اما دفاتر ارتباط مردمی فعال هستند و مطالبات شهروندان از طریق این دفاتر پیگیری میشود.
وی همچنین با تأکید بر شفافیت مالی دفتر نمایندگی خود تصریح کرد: به دفاتر اعلام کردهام که هیچگونه وجهی از دستگاههای دولتی و ادارات دریافت نکنند و در این زمینه کاملاً شفاف عمل خواهیم کرد.
نماینده مردم بهارستان، رباطکریم و پرند در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، نسبت به افزایش نارضایتیهای عمومی هشدار داد و گفت: مشکلات معیشتی، قطعی آب و برق، مسائل اداری و افزایش هزینههای زندگی میتواند زمینهساز نارضایتی شود و مدیران باید با کاهش مشکلات مردم، مانع از انباشته شدن این نارضایتیها شوند.
قشقاوی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای کاهش مشکلات مردم، تقویت اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی جامعه تلاش کنیم. مدیران باید شرایط دشوار کشور را درک کرده و با خدمترسانی بیشتر، بخشی از فشار موجود بر مردم را کاهش دهند.
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