۷۸ پروژه در شهرستان بجستان به بهره برداری می رسد

حمید رضا داورکیا در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری در شهرستان بجستان را ۷۸ پروژه با رقم ۳۵۷۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: تجهیز چاه بحران و خط انتقال آب شهری و روستایی، احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی و مرمت و احیای قنوات و فیبر نوری، بهره برداری بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری و روستایی و آیین بهره برداری ازتجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی و خدمات شهری و افتتاح طرح های شهرداری‌های بجستان و یونسی، افتتاح زمین چمن مصنوعی و ۴ واحد پانسیون پزشکان و افتتاح کتابخانه روستایی با ۳۵۰۰۰ جلد کتاب و کلنگ زنی ترمینال ضبط پسته با مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و احداث مرغداری ۲۰۰۰۰ قطعه ای و افتتاح و وارد مدار شدن ۸۲۵ کیلو وات برق ناشی از اجرای پنل خورشیدی در روستاها و احداث ساختمان دهیاریها و سنگ‌فرش روستاها از مهمترین پروژه های شهرستان بجستان در هفته دولت خواهد بود.

فرماندار بجستان با بیان اینکه هدف دولت چهاردم توزیع عادلانه خدمات رفاهی و اجتماعی و رفع نیاز های زیر بنایی توسعه ای است، افزود: با افتتاح و بهره برداری برخی پروژه ها مشکلات پروژه های توسعه‌ای در شهرستان مرتفع خواهد شد.