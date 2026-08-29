به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی در مراسم افتتاح همزمان پروژههای شهری و روستایی سراسر کشور با حضور رئیسجمهور به صورت ویدئوکنفرانس با اشاره به پروژه ۲۰۰ کیلوواتی نیروگاه خورشیدی روستای هروز علیا از توابع شهرستان راور گفت: روستاهای استان کرمان مجموعاً ۲۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجرا دارند و این موضوع از مزیتهای استان در شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه استان کرمان در هفته دولت جایگاه اول افتتاح پروژههای روستایی و دهیاریها را داشته است، افزود: در این هفته ۳.۳ همت پروژه در کلیه مناطق استان اجرا شده که بخشی از عقبماندگیهای تاریخی روستاها در حوزه زیرساختها را جبران میکند.
استاندار کرمان ادامه داد: ۱۶ همت پروژه آبرسانی روستایی برای ۶۶۴ روستا نیز در حال اجراست که ۶۰ روستا از این پروژهها در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین از اجرای نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی در چارچوب تفاهمنامه با سازمان راهداری خبر داد و افزود: طی یک سال گذشته سه میلیون مترمربع از معابر روستایی تحت عملیات آسفالت قرار گرفته است.
طالبی، گفت: همچنین در این مدت ۶۰۴ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی نیز به استان اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری روستایی استان اظهار کرد: سال گذشته روستای شفیعآباد به عنوان روستای برتر گردشگری جهان انتخاب و این موضوع موجب پررنگ شدن ظرفیتهای گردشگری استان در بخش روستایی شده است.
استاندار کرمان درباره نهضت مدرسهسازی نیز گفت: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر پروژههای مدرسهسازی، ۴۰ درصد پروژههای در حال اجرای نهضت مدرسهسازی در مناطق روستایی استان کرمان در حال انجام است و این پروژهها موارد مورد نظر رئیسجمهور، از جمله مدارس هوشمند، را نیز دربر میگیرد.
طالبی، همچنین درباره مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: ۴۰ درصد مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی کشور هم اکنون در استان کرمان در حال اجرا است.
وی افزود: این موضوع با تدبیر رئیسجمهور و بر اساس سنگ بنایی که در سفر سال گذشته وی به سیرجان گذاشته شد، دنبال شده است.
مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به توسعه شبکه گازرسانی در مناطق روستایی استان گفت: ۶۱۹ روستای استان طی سال گذشته به شبکه گاز متصل شدهاند.
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