به گزراش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار با فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی، از فعالیت‌های صورت گرفته قدردانی کرده و دعا نمودند تا این فعالیت‌ها علاوه بر عطای پاداش بهشت در آخرت، پیروزی در این دنیا را نیز نصیب رزمندگان اسلام بفرماید.

آیت الله جوادی آملی بیان داشت: کسی که دارای اسلحه هست و مسلح، در جنگ مقابل کسی که اسلحه ندارد یقیناً باید پیروز باشد، اما در جنگ هشت ساله دفاع مقدس بر علیه ایران که مظلومانه مورد حمله قرار گرفت، پیروزی از آن فرزندان ایران شد چرا که سلاحی که دست ما بود و دست آنها نبود «وَ سِلاَحُهُ الْبُکَاءُ» بود.

وی ادامه داد: مهمترین عامل حمله دشمن، اسلامیت ماست، چه آن جنگ هشت ساله که در ابتدای انقلاب بر ما تحمیل کردند، و چه الان که مظلومانه مورد تحریم قرار می‌گیرد، اینها با اصل دین و استقلال کشور می‌جنگند و آنچه باعث پیروزی ما در این جنگ‌ها می‌شود و خواهد شد همان «وسلاحه البکاء» و ارتباط تنگاتنگ ما با خداست که این را باید حفظ کنیم.

این مرجع تقلید اظهار داشت: این سلاح‌های معنوی را بیگانه ندارد، لذا همیشه در مقابل رزمندگان اسلام شکست خورده است.



آیت الله جوادی آملی به ذکر خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس پرداختند و اظهار داشت: ما عزیزانی داشتیم که در زمستان سرد کردستان، برای حفظ سنگرهای خود آنقدر مقاومت کردند و ماندند تا از سرما یخ زدند و به این شکل به شهادت رسیدند. وقتی پیکر اینها رو آوردند در مسجد اعظم قم، ما معمولاً در مجلس ترحیم قرآن و فاتحه می‌خوانیم و تا آخر فرصت نشستن نیست، اما آن شب تا آخر مجلس نشستم و گریه کردم نه برای ثواب، بلکه گریه خجالت. این جوانی که تنها برای وفاداری به این نظام اینگونه به شهادت می‌رسد، اینها سرمایه‌های ما هستند که در جای دیگر نیست.

وی بیان داشت: این سرمایه و این عظمت را چه کسی داد؟ قرآن و اهلبیت علیهم السلام این سرمایه‌ها را دادند، اینکه در قرآن می‌فرماید ﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ﴾ خیال نکنید ونگویید که اینها مرده اند، اینها زنده اند و نه تنها زنده اند که به فکر دیگران نیز هستند ﴿وَیَستَبشِرونَ بِالَّذینَ لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم﴾ اینها به خدا عرض می‌کنند این کسانی که راهی ما هستند، کمکشان کن، شهدا نه تنها زنده اند که به فکر آیندگان نیز هستند! قرآن و اهلبیت در مقام شهدا اینگونه می‌گویند، و ما باید این سرمایه عظیم معنوی را حفظ کنیم.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: باید به گونه‌ای باشید که دشمن در شما قدرت و عظمت ببیند و جرأت حمله نداشته باشد، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً﴾ باید به گونه‌ای باشید و دستتان پر باشد که دیگران از شما بترسند و سراغ شما نیایند.

در ابتدای این دیدار، سردار قاآنی گزارشی از آخرین تحولات منطقه و وضعیت محور مقاومت خدمت معظم له ارائه داد.