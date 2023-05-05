صعود جنجالی پورتو به فینال با پاس طارمی/بازهم توهین نژادپرستانه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی پرتغال در حالی شب گذشته بین دو تیم پورتو و فامالیسائو برگزار شد که پورتو در بازی رفت با نتیجه ۲ بر ۱ به پیروزی رسیده بود و انتظار می‌رفت در بازی برگشت مقابل هوادارانش کار ساده ای داشته باشد.

با این حال شرایط برای پورتو در بازی شب گذشته باوجود حمایت هواداران این تیم در «دراگائو» پیچیده شد و کار حتی به وقت‌های اضافه کشید اما در نهایت با برتری ۳ بر ۲ آبی و سفیدها و صعودشان به فینال همراه شد.

طارمی دیر آمد و در وقت‌های اضافه پاس گل داد

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در این مسابقه نیمکت نشین بود و از دقیقه ۶۲ وارد زمین شد؛ زمانی که بازی با نتیجه تساوی ۱ - ۱ در جریان بود. ابتدا «کادیز» در دقیقه ۲۱ برای فامالیسائو گلزنی کرد و در دقیقه ۲۸ «گالنو» از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند.

در دقیقه ۷۵ اما «ایوان خایمه» گل دوم را برای فامالیسائو وارد دروازه پورتو کرد تا کار به وقت‌های اضافه کشیده بود. دو تیم در مجموع بازی رفت و برگشت ۳ - ۳ بودند و کار برای تعیین برنده زمین به وقت‌های اضافه رفت.

در وقت‌های اضافه هم شرایط سختی برای پورتو رقم خورد و این تیم تنها با شوت سرکش و از راه دور «اوتاویو» در دقیقه ۱+۱۲۰ بود که موفق شد کار را به تساوی بکشاند و سند صعود پورتو به فینال را امضا کند. این پایان کار نبود و پورتو سه دقیقه بعد با پاس مهدی طارمی و ضربه «اوانیسلون» گل سوم را به ثمر رساند تا خیال پورتو راحت بشود.

پورتو حالا علاوه بر لیگ پرتغال، در جام حذفی هم شانس قهرمانی دارد و روز ۱۴ خرداد در فینال باید به مصاف براگا برود.

نمره خوب برای طارمی باوجود حضور دیرهنگام

طارمی باوجود اینکه به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد، در پایان مسابقه نمره خوبی از سایت «گل پوینت» دریافت کرد. این رسانه پرتغالی به طارمی نمره ۶ داد و نوشت: «بازیکن ایرانی کیفیت دیگری به مهاجمان آبی‌ها بخشید و با ۴ شوت، کمک به اوانیلسون برای ثبت نتیجه ۳-۲ و ۷ حرکت با توپ در داخل محوطه زمین را ترک کرد.

سرمربی پورتو شاکی از اخراج

این مسابقه البته حواشی زیادی هم داشت. «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو بعد از گل تساوی این تیم حرکاتی کرد که داور کارت زرد دوم را به او نشان داد و از کنار زمین اخراجش کرد.

کونسیسائو در نشست خبری بعد از بازی به خبرنگاران گفت: وقتی گل زدیم همان کاری را کردم که بازیکن فامالیسائو بعد از گل دوم به ما انجام داد. با هیچکس حرف نزدم و با مشت‌های گره کرده شادی کردم اما اخراج شدم.

«ژائو پدرو سوزا» سرمربی فاما لیسائو اما از حرکات سرمربی پورتو اظهار تاسف کرد و گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد. چیزی که فهمیدم این است که مربی حریف در چهره‌ام فریاد می‌زد. این مایه تاسف است. من به حرف‌های او گوش ندادم، تمرکزم روی بازی بود و کاری که هنوز می‌توانم انجام دهم.

اتهام نژادپرستانه و شکایت پپه

اما حاشیه بعدی که سر و صدای زیادی هم در پرتغال راه انداخت، صحبت‌های «پپه» کاپیتان پورتو بعد از مسابقه بود. او از یک اتفاق نژاد پرستانه در جریان بازی پرده برداشت و تاکید کرد که از بازیکن فامالیسائو شکایت می‌کند.

پپه «کلمباتو» بازیکن حریف را متهم کرد که او را "مونو" (به اسپانیایی میمون) خطاب کرده و گفت که داور مسابقه جرات و شجاعت اخراج این بازیکن را نداشت چرا که شنیده است چه لفظی به کار برده است.

کاپیتان پورتو افزود: من بازی را ترک نکردم. به احترام افرادی که به اینجا آمده‌اند و پول پرداخت کرده‌اند، به افرادی که در خانه هستند و بازی فوتبال را تماشا می‌کنند زمین را ترک نکردم.

توهین نژادپرستانه درباره بازیکنان پورتو چندی پیش هم رقم خورده بود؛ جایی که «گالنو» بازیکن این تیم گفته بود که هواداران تیم مقابل با به کار بردن الفاظ نژادپرستانه به او حمله کرده اند.